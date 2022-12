Museen

Museen in Augsburg: Bis 27 Jahre und am Sonntag ist der Eintritt frei

Plus Im neuen Jahr ist der Besuch der städtischen Dauerausstellungen jeden Sonntag kostenlos. Museen sollen als Erlebnisorte stärker ins Bewusstsein rücken.

Von Birgit Müller-Bardorff

Sonntag ist Museumstag - in vielen Städten hat sich das etabliert, weil an diesem Tag freier Eintritt in die Ausstellungshäuser möglich ist. In Augsburg galt bisher: Am ersten Sonntag eines Monats kosten die Tickets für die Häuser der Städtischen Kunstsammlungen einen Euro. Zum Jahreswechsel soll nun auch in Augsburg jeder Sonntag zum Museumstag werden: Maximilianmuseum, Schaezlerpalais, Römerlager und H2 im Glaspalast können dann kostenfrei besucht werden. Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre gibt es den freien Eintritt sogar täglich. Diese Vergünstigung gilt allerdings nur für die Dauerausstellungen, für den Besuch einer Sonderausstellung fällt weiterhin der normale Eintrittspreis an - mit einer Ausnahme.

