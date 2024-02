Musik

Zusammen für die gute Sache singen: John Garners Single mit Fiddler's Green

Plus Die Augsburger Band John Garner hat sich für den Song "Beasts of England" mit der Folkband Fiddler's Green zusammengetan. Das Lied ist ein Appell gegen totalitäre Gedanken.

Von Sebastian Kraus

George Orwells düstere Dystopie "1984" will einfach nicht irrelevant werden. Gesichts erkennende Überwachungskameras, Trumps als "alternativen Fakten" verharmloste Unwahrheiten, AfD-Plattformen, auf denen unpatriotisches Lehrpersonal denunziert werden kann – es fühlt sich 40 Jahre nach dem titelgebenden Jahr und 75 Jahre nach ihrer Erstveröffentlichung so an, als hätte Orwell mit einer Glaskugel in die Zukunft schauen können. Die Blaupause für den Roman, die Fabel "Farm der Tiere", war Stefan Krauses Lektüre, als er mit seiner Band John Garner und der umtriebigsten Folkband des Landes, Fiddler's Green aus Erlangen, durch die Clubs des Landes tourte. Krause stolperte über den Revolutionssong "Beasts of England", den in der Geschichte ein alter Eber den Tieren der Farm lehrt, um ihre Rebellion gegen das totalitäre Joch des Farmbesitzers mit aufputschenden Tönen anzufeuern. Kein Wunder, dass Krause den gerne hören wollte - nur scheiterte er leider daran aus dem einfachen Grund, dass er noch nie vertont wurde. Einer der zentralen Protestsongs der modernen Literatur war bis vor Kurzem nur auf Papier gedruckte Strophen. Bis jetzt.

Der Song von John Garner und Fiddler's Green basiert auf Orwells "1984"

Gut, wenn man eine Band hat, denn so schrieb John Garner die Musik einfach selbst dazu, und weil sie sich ohnehin gerade mit ihren Freunden von Fiddler's Green die Nächte in Backstageräumen und Tourbussen um die Ohren schlugen, holten sie sich gleich Ralf Albers Stimme und Tobias Heindls Violine dazu. Die Augsburger besannen sich dabei auf ihre Wurzeln im klassischen Folk: Die Percussions sind spärlich, aber stampfend und treibend, Mandoline, Pubchöre und Geige lassen unweigerlich Bilder der grünen Insel im irischen Meer vor den Augen vorbeiziehen und Albers' Gesang fügt sich ganz natürlich in den traditionellen mehrstimmigen Harmoniegesang der Band ein.

