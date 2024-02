Augsburger verliert einen streitbaren Denker: Zum Tod von Reinhard Gammel

Plus Der Künstler, Schriftsteller und Buchhändler Reinhard Gammel ist mit 73 Jahren gestorben. Er eckte an, er stellte sich gegen die Spießigkeit – und förderte Talente.

Mit 73 Jahren ist der Augsburger Künstler, Schriftsteller, Buchhändler und Mentor Reinhard Gammel auf tragische Weise verstorben. Er gehörte zu jenen Intellektuellen Augsburgs der Nachkriegszeit, die mit ihrer Art auf das Leben zu blicken, meinten, keinen Platz zu finden in der Stadt, die als spießig betrachtet wurde. "Seine eigenwillige Art der Kunst, sein Hinterfragen, sein Denken, seine Auseinandersetzung mit den Strömungen der Weltanschauungen – für die einen war er brillant, für die anderen provokant. Im Denken genial, manchmal auch zu radikal", sagt seine Schwester Renate Tyson-Bah.

Manchmal passen Charaktereigenschaften, die einem mit ins Leben gegeben werden, nicht gut zusammen. Ein streitbarer Geist muss sich mit einer introvertierten Persönlichkeit arrangieren. Das führt, aus bürgerlicher Sicht, zu einem umständlichen Lebensweg, der sich Auswege sucht. Suchen muss. Reinhard Gammel ging als Schüler von St. Stephan ohne Abitur ab, absolvierte eine kaufmännische Lehre. Arbeitete als Buchhändler, Lohnbuchhalter, Lackierer. Er selbst bezeichnete sich als "68er" und "weltenbummelnden Kultur-Semiotiker".