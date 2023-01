Augsburg

In Augsburg soll eine Gedenkstätte für Schlagerstar Roy Black entstehen

Plus Roy Black hätte am 25. Januar seinen 80. Geburtstag gefeiert. Nun gibt es Pläne, eine neue Gedenkstätte für den Sänger zu schaffen.

Von Birgit Müller-Bardorff

Meist schmücken ein paar Blümchen die Büste von Roy Black am Klausenberg in Göggingen – und natürlich wird das auch am 25. Januar diesen Jahres so sein, dem Tag, an dem der Schlagerstar seinen 80. Geburtstag gefeiert hätte. "Ganz in Weiß", "Du bist nicht allein", "Schön ist es, auf der Welt zu sein" – bei vielen Menschen beginnen die Augen immer noch zu glänzen, wenn sie die großen Hits der Schlagerlegende hören. Die Fangemeinde des 1943 in Bobingen geborenen Sängers ist auch mehr als drei Jahrzehnte nach seinem plötzlichen Tod groß. Am 9. Dezember 1991 war Gerd Höllerich, so der bürgerliche Name Roy Blacks, an einem Herzleiden gestorben, das ihn seit seiner Geburt begleitete. Die Büste samt dem daran vorbeiführenden Roy-Black-Weg erinnert daran, dass die Familie Höllerich viele Jahre im Augsburger Stadtteil Göggingen gewohnt hat. Nun gibt es Pläne, dass diese Gedenkstätte nicht die einzige in Augsburg bleiben wird.

