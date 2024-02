Ballett-ABC und Klassiker bei der Ballett- und Tanzgala

Plus Drei Stunden lang zeigten bei der beliebten Veranstaltung im Martinipark herausragende Tänzerinnen und Tänzer höchstes Können. Dabei kam auch die humorvolle Seite des Tanzes nicht zu kurz.

"Eigentlich müsste es internationale Tanz- und Ballettgala der Besonderheiten heißen", witzelte Ricardo Fernando. Der Ballettdirektor und Chefchoreograf des Balletts am Staatstheater Augsburg führte die Gäste im ausverkauften Martinipark durch den Abend. Mit seiner Formulierung griff er nicht zu weit, denn die Tänzerinnen und Tänzer zeigten gefragte Inszenierungen von Ballettklassikern sowie neuere Choreografien auf höchstem Niveau.

Für das humorvolle Solo "ABC" von Eric Gauthier hatte Ricardo Fernando einen ehemaligen Tänzer des Augsburger Balletts eingeladen. In dem Stück unternahm Shori Yamamoto einen Ausflug in das Alphabet des Tanzes. Während eine Stimme im Hintergrund das Alphabet aufsagte und Begriffe nannte, die mit den jeweiligen Buchstaben beginnen, tanzte Yamamoto die entsprechende Bewegung.