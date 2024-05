Live-Talk in der AZ-Heimatwelt

18:00 Uhr

"Das Karstadt-Aus ist nicht das Ende der Welt": 60 Minuten mit Stadtplanerin Bü Prechter

Plus Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin Bü Prechter spricht im Live-Talk ""60 Minuten mit..." über den Wandel der Innenstädte. Was sie als große Herausforderungen sieht.

Landschaftsarchitektur – ist das nicht ein Widerspruch in sich? Die Landschaft als natürlicher Raum, der sich entfalten will, und die Architektur, die konstruiert und meist in Stein gehauen ist. Es ist ein großer Bereich, dem die Augsburger Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin Bü Prechter sich in ihrer Arbeit widmet, in dem "alles mit allem zu tun hat". Doch das Zusammenhalten beider Aspekte ist ihr in die Wiege gelegt, als Tochter eines Architektenehepaares und als Enkelin einer Großmutter, die aus einer Gärtnerei stammte und "immer die Hände in der Erde hatte". Dann hat Prechter zu Beginn ihrer Laufbahn auch reichlich Erfahrung im großräumigen Denken bekommen: mit dem Zeichnen von Plänen bei ihrer Tätigkeit für die Stadt Augsburg im Maßstab 1:25.000. Bü Prechter also – eine Frau, die im Kleinen immer den Blick auf den größeren Zusammenhang hat. Auch im Fall der Schließung der Galeria-Kaufhof-Filiale in Augsburg. Denn da geht es für Prechter nicht nur um eine sinnvolle Nutzung des Leerstandes, sondern um die Frage, wie die Innenstadt insgesamt lebenswerter – und auch liebenswerter – für die Augsburger wird, wie sie beim Live-Talk unserer Zeitung "60 Minuten mit...." in der AZ-Heimatwelt ausführte.

Stadtplanerin Bü Prechter spricht beim AZ-Live-Talk über den Wandel der Innenstädte

So stellte Prechter im Gespräch mit Richard Mayr, dem Leiter der Kultur- und Journalredaktion der Augsburger Allgemeinen, vor allem prinzipielle Überlegungen zur Stadtentwicklung an. Etwa dem Wandel, dem Städte grundsätzlich unterliegen. "Meine Schwester ist dort, wo das Karstadt-Gebäude steht, noch ins Stetten-Institut zur Schule gegangen, brachte Prechter eine frühere Nutzung des Grundstücks in Erinnerung. Erst danach sei am Martin-Luther-Platz ein Kaufhaus, damals Neckermann, eingezogen. Schon da habe es Diskussionen gegeben, dass Läden damit in ihrer Existenz bedroht seien und sich die Stadt verändere. "Das Karstadt-Aus ist nicht das Ende der Welt", meint sie.

