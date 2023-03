Kuka-Roboter begleiten Stromae auf Europa-Tournee

Plus Der belgische Künstler Stromae, der mit „Alors on danse“ einen Welthit landete, hat seine Europa-Tour gestartet. Mit auf der Bühne stehen zehn Roboter von Kuka. Wie es zur Zusammenarbeit kam.

Dunkle Wolken flimmern über die Bildschirme. Die Musik wird lauter, der virtuelle Himmel weitet sich. Nicht nur die Wolken, auch die Monitore bewegen sich. An Robotern befestigt scheinen sie über die Bühne zu schweben. Ein gewaltiges Bild, das der belgische Sänger Stromae da geschaffen hat. Die Roboter prägen die Show des Musikers, der mit dem Lied „Alors on danse“ einen Welthit landete und gerade mit seinem neuen Album „Multitude“ durch Europa tourt.