Comoedia Mundi spielt wieder im Theaterzelt

Das Theaterzelt steht wieder auf der Wiese neben dem Textilmuseum. Die Augsburg-Premiere von "Sorbas" findet am 8. Oktober statt. Das Gastspiel dauert bis 29. Oktober.

1983 gastierte Comoedia Mundi zum ersten Mal in Augsburg. Damals noch auf dem Elias-Holl-Platz. Regelmäßig kam die Truppe um Fabian Schwarz an die verschiedensten Plätze in die Fuggerstadt, heiß geliebt und gut besucht, immer wieder mussten Gastspiele der Truppe aus Mittelfranken verlängert werden. Erst ein Standort auf einer matschigen Wiese beim Kulturpark West brachte Ernüchterung, das Publikum tröpfelte nur spärlich an die Sommestraße. Das eigentlich für 2020 geplante Gastspiel bremste dann Corona aus.

Alles Schnee von gestern, die Truppe schaut voller Zuversicht auf die kommenden Wochen. Auf der Wiese neben dem Textilmuseum (tim) fühlen sich die Akteure sehr wohl. So feiern sie am Samstag, 8. Oktober, 20 Uhr, mit dem Stück „Sorbas“ Premiere. Sorbas, nach dem Roman von Nikos Kazantzakis, wurde vor allem durch die Verfilmung mit dem tanzenden Anthony Quinn berühmt.

Comoedia Mundi hat auch zwei Kinderstücke im Programm

Es geht um die Begegnung zweier ungleicher Menschen, nämlich dem Urgestein Sorbas und dem sinnsuchenden Schriftsteller Basil auf Kreta. Doch nicht nur die Geschichte dieser Männer und ihrer Sehnsucht nach Weite und der Frage, was wirklich zählt, ist im beheizten Zelt beim tim an der Provinostraße zu erleben. Comoedia Mundi hat immer ein oder zwei Kinderstücke im Gepäck und einige Chansonabende unter dem Titel „Splatsch – ins Leben getaucht“. Zu Ende geht das Augsburger Gastspiel am Samstag, 29. Oktober.

Übrigens spielt den kernigen Sorbas mit Loes Snijders, einer Holländerin, eine Frau. Fabian Schwarz zur Genderfrage: „Bei uns ist das so gelöst, dass Frau Mann spielt, und Mann Frau und Mann Mann und Frau Frau“. Das war schon immer so.

Karten sind unter der Nummer 0151/26939781 oder per E-Mail an kontakt@comoedia-mundi.de reservierbar. Ab 8. Oktober ab 17 Uhr am Platz neben dem tim zu den Öffnungszeiten des Caféwagens. Alle weiteren Infos unter comoedia-mundi.de

Lesen Sie dazu auch