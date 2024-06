Uraufführung

vor 16 Min.

Musik für das 21. Jahrhundert: Die "Ulrichsmesse" von Jens Klimek

Plus Er hatte den Kompositionswettbewerb gewonnen: Jetzt feiert Jens Klimeks St.-Ulrich-Jubiläumsmesse in der Augsburger Ulrichsbasilika ihre Uraufführung.

Von Gerlinde Knoller

Für einen Komponisten muss es ein großartiger Moment sein, wenn sein Werk in der Uraufführung erklingt – und wenn der herzliche Beifall davon zeugt, dass er die Zuhörenden mit seiner Musik ergriffen hat. "Ich fühle mich wahnsinnig befreit", sagt Jens Klimek, evangelischer Musiklehrer und Komponist aus Wernigerode, am Ende des Festgottesdienstes mit Bischof Bertram Meier in der Basilika St. Ulrich und Afra, wo seine Komposition, die St.- Ulrich-Jubiläumsmesse, uraufgeführt wurde. Mit diesem Werk hat Jens Klimek unter 37 Einsendungen den Kompositionswettbewerb gewonnen, den das Amt für Kirchenmusik im Bistum Augsburg zum Ulrichsjubiläum ausgeschrieben hatte.

Drei Chöre führen in der Basilika St. Ulrich und Afra die neue Messe auf

Gesucht wurde nach einer neuen Messe, die als eine Komposition des 21. Jahrhunderts erkannt werden sollte. Die zunächst eingereichten Messteile des Kyrie und Sanctus sollten inhaltlich gehaltvoll, aber im technischen Schwierigkeitsgrad unter Einbeziehung der Gemeinde leicht aufzuführen sein – und geeignet sowohl für die katholische Liturgie als auch für den evangelischen Gottesdienst.

