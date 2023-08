Open-Air-Saison geht weiter: Was jetzt in Augsburg ansteht

Auch auf dem Singoldsand Festival in Schwabmünchen am 25. und 26. August werden zahlreiche Künstlerinnen und Künstler zu sehen und zu hören sein. Die Gruppe Blechbombe bringt traditionell bayerische Blasmusik auf die Bühne, während die Niederbayerin Ria Reiser bayerischen Rap bietet. Unter anderem spielen auch der Augsburger Gitarrist und Sänger Matze Semmler sowie die Neue-Deutsche-Welle-Band Temmis. Hardcover-Tickets gibt es in Schwabmünchen (Buchhandlung Schmid, Die Krämerin, Zullis Kneipe und in beiden Filialen der Bäckerei Müller) sowie in Langerringen (Bäckerei Müller), aber auch online sind Karten erhältlich.