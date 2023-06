Das Kulturprogramm im Brunnenhof startet wieder

Die Reihe ist dabei, sich als fester Bestandteil des sommerlichen Angebots zu etablieren: Geboten werden Konzerte, Kindertheater und literarische Diskussionen.

Das Kulturprogramm im Brunnenhof darf man getrost zu den Neuerungen zählen, die die Corona-Pandemie hervorgebracht hat. Eingeführt von der Stadt Augsburg, um den Künstlerinnen und Künstlern dringend benötigte Aufführungsmöglichkeiten in der Sommerzeit zu bieten, fängt diese Reihe langsam an, sich als fester Bestandteil des sommerlichen Angebots zu etablieren. Kulturreferent Jürgen K. Enninger sagt, dass sich die Reihe "zu einem festen Ankerpunkt für die freie Szene entwickelt" hat.

Im Programm finden sich bislang 25 Veranstaltungen vom 2. Juni bis zum 25. August. Los geht es am Freitag, 2. Juni, um 20 Uhr mit dem Release-Konzert der Augsburger Band Tears of Joy, die ihren Stil als Mischung aus Punk und Queen-Bombast-Rock bezeichnet, in Kurzform Queen-Punk.

Der Jazzclub Augsburg geht zum Saisonabschluss in den Brunnenhof

Im Anschluss hat der Jazzclub Augsburg als Abschluss seiner Saison einen Open-Air-Auftritt organisiert. Jo Aldingers Downbeatclub tritt am Freitag, 9. Juni, um 20.30 Uhr im Brunnenhof auf. Musikalisch ist das zwischen rockigen, blues-basierten Riffs, die nach 1970er-Jahren klingen, und funky Groove im Stil von Scofield Medeski Martin and Wood einzuordnen. Die Tickets für diesen Auftritt gibt es über die Homepage des Jazzclubs Augsburg zu erwerben. Deshalb taucht diese Veranstaltung auch nicht in der Gesamtübersicht der Reihe im Netz auf brunnenhof.reservix.de/events auf. Über diese Seite lässt sich sowohl das Gesamtprogramm anschauen, als auch die Tickets für die einzelnen Veranstaltungen buchen.

Weiter geht es dann im Juni mit der Swing Night im Rahmen von 40 Jahre Musikwerkstatt (15. Juni, 20 Uhr). Am 17. Juni steht von 17 bis 22 Uhr das Local Natives Open Air 2023 an. Quadro Sacco sind live am 22. Juni um 20 Uhr zu erleben. Und der Literarische Salon geht am Freitag, 30. Juni, um 19.30 Uhr in eine neue Runde und diskutiert über aktuelle Neuerscheinungen. Und im Juli geht es weiter, zum Beispiel mit Kindertheater – "Der Glitzerschuppenfisch" (Klexs Theater, 9. Juli, 15 Uhr) oder "Komm, wir finden einen Schatz" (Schaubühne Augsburg, 16. Juli, 15 Uhr) – und mit Konzerten (z.B. Léon Phal Quintet, 8. Juli, 20 Uhr; Simin Tander Quartett, 15. Juli, 20 Uhr).