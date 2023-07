La Strada 2023: Die wichtigsten Infos zum Straßenkünstlerfestival

Am letzten Juliwochenende findet wieder das Festival La Strada in Augsburg statt. 20 Straßenkünstler treten an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt auf.

Auch in diesem Jahr findet in Augsburg wieder das Straßenkünstlerfestival La Strada statt. Auf verschiedenen Plätzen rund um die Augsburger Innenstadt haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, Straßenkunst hautnah zu erleben. An drei Tagen treten insgesamt 20 Künstlerinnen und Künstler auf.

La Strada 2023 in Augsburg: Datum, Uhrzeit und Ort

La Strada findet am letzten Juliwochenende, vom 28. bis zum 30. Juli, statt. Am Freitag und Samstag startet das Programm um 17 Uhr, am Sonntag bereits um 15 Uhr. Schluss ist an allen Tagen um 22 Uhr. Das Festival findet an mehreren Orten in der Augsburger Innenstadt statt, zum Beispiel auf dem Rathausplatz, dem Moritzplatz und dem Elias-Holl-Platz.

Programm bei La Strada 2023 in Augsburg

Insgesamt 20 Straßenkünstlerinnen und -künstler zeigen in diesem Jahr bei La Strada in Augsburg ihr Können. Am Sonntag endet das Festival mit einem Abschlusskonzert auf dem Rathausplatz. Das ist das komplette Programm im Überblick:

Freitag:

17 bis 18 Uhr, Rathausplatz : SAV

: SAV 17 bis 18 Uhr, Martin-Luther-Platz: Dino Lampa

17 bis 18 Uhr, Manzù-Brunnen: Estupida Compania

17 bis 18 Uhr, Moritzplatz : Olga Show

: 17 bis 18 Uhr, Elias-Holl-Platz: El Bechin

17 bis 18 Uhr, Holbeinplatz : Bobby Garden

: Bobby Garden 18 bis 19 Uhr, Martin-Luther-Platz: Otto il Bassotto

il Bassotto 18 bis 19 Uhr, Manzù-Brunnen: Franxi Natra Clowna

Clowna 18 bis 19 Uhr, Moritzplatz : Disco Balance

: Disco Balance 18 bis 19 Uhr, Elias-Holl-Platz: FeuerWer?

18 bis 19 Uhr, Holbeinplatz : OneWoman Company

: OneWoman Company 19 bis 20 Uhr, Rathausplatz : Tennis The Menace

: The Menace 19 bis 20 Uhr, Martin-Luther-Platz: Hep Cat Club

19 bis 20 Uhr, Manzù-Brunnen: Duo Laos

19 bis 20 Uhr, Moritzplatz : Magic Mark

: Magic Mark 19 bis 20 Uhr, Holbeinplatz : Mr Copini

: Mr Copini 20 bis 21 Uhr, Rathausplatz : Misha Beast

: Misha Beast 20 bis 21 Uhr, Martin-Luther-Platz: Pauline Zoé

20 bis 21 Uhr, Manzù-Brunnen: Hep Cat Club

20 bis 21 Uhr, Moritzplatz : Mr. Mareo

: Mr. Mareo 20 bis 21 Uhr, Elias-Holl-Platz: Little Testa

20 bis 21 Uhr, Holbeinplatz : Estupida Comania

: Estupida Comania 21 bis 22 Uhr, Rathausplatz : El Goma

: 21 bis 22 Uhr, Martin-Luther-Platz: Bobby Garden

21 bis 22 Uhr, Manzù-Brunnen: OneWoman Company

21 bis 22 Uhr, Moritzplatz : Hep Cat Club

: Hep Cat Club 21 bis 22 Uhr, Elias-Holl-Platz: FeuerWer?

21 bis 22 Uhr, Holbeinplatz : Olga Show

Samstag:

17 bis 18 Uhr, Fuggerplatz : Mr. Mareo

: Mr. Mareo 17 bis 18 Uhr, Martin-Luther-Platz: Olga Show

17 bis 18 Uhr, Manzù-Brunnen: Agro the Clown

17 bis 18 Uhr, Moritzplatz : Duo Laos

: Duo 17 bis 18 Uhr, Elias-Holl-Platz: FeuerWer?

17 bis 18 Uhr, Holbeinplatz : Tennis The Menace

: The Menace 18 bis 19 Uhr, Fuggerplatz : El Bechin

: El Bechin 18 bis 19 Uhr, Martin-Luther-Platz: Disco Balance

18 bis 19 Uhr, Manzù-Brunnen_ Pauline Zoé

18 bis 19 Uhr, Moritzplatz : Bobby Garden

: Bobby Garden 18 bis 19 Uhr, Elias-Holl-Platz: Misha Beast

18 bis 19 Uhr, Holbeinplatz : Franxi Natra Clowna

: Franxi Clowna 19 bis 20 Uhr, Fuggerplatz : Otto il Bassotto

: il Bassotto 19 bis 20 Uhr, Martin-Luther-Platz: El Goma

19 bis 20 Uhr, Manzù-Brunnen: Little Testa

19 bis 20 Uhr, Moritzplatz : Mr Copini

: Mr Copini 19 bis 20 Uhr, Elias-Holl-Platz: Estupida Compania

19 bis 20 Uhr, Holbeinplatz : Magic Mark

: Magic Mark 20 bis 21 Uhr, Fuggerplatz : Dino Lampa

: 20 bis 21 Uhr, Martin-Luther-Platz: OneWoman Company

20 bis 21 Uhr, Manzù-Brunnen: Tennis The Menace

The Menace 20 bis 21 Uhr, Moritzplatz : Agro the Clown

: Agro the Clown 20 bis 21 Uhr, Elias-Holl-Platz: FeuerWer?

20 bis 21 Uhr, Holbeinplatz : Duo Laos

: Duo 21 bis 22 Uhr, Fuggerplatz : Franxi Natra Clowna

: Franxi Clowna 21 bis 22 Uhr, Martin-Luther-Platz: Misha Beast

21 bis 22 Uhr, Manzù-Brunnen: Olga Show

21 bis 22 Uhr, Moritzplatz : Pauline Zoé

: 21 bis 22 Uhr, Elias-Holl-Platz: Mr. Mareo

21 bis 22 Uhe, Holbeinplatz : Disco Balance

Sonntag:

