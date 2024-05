So viele wie nie: Rekordbeteiligung im "Waldgebiet des Jahres"

Ein Württemberger und die Lokalmatadorin triumphieren beim swa-Halbmarathon.

Mit einer Rekordbeteiligung endete der 38. swa-Halbmarathon im Augsburger Siebentischwald. 957 Läuferinnen und Läufern begaben sich auf die Strecke. Robin Habermann (LG Teck) und Katharina Engelhardt (TG Viktoria Augsburg) rannten auf den 21,1 Kilometern voraus. Der Württemberger Habermann brauchte nur 1:09 Stunden für die drei asphaltierten Runden im deutschen "Waldgebiet des Jahres". Die Lokalmatadorin Engelhardt war nach 1:24 Stunden die schnellste Frau des Tages.

Sie blieb fünf Minuten über ihrer Bestzeit von 1:19 Stunden, aber das war so geplant. "Ich habe ein Trainingsrennen mit schnelleren und langsameren Kilometern absolviert", erläutert die 31-jährige Mittelschullehrerin. Zum Schluss musste sie jedoch zusätzlich beschleunigen, um die oberpfälzische Triathletin Astrid Werner auf den zweiten Platz zu verweisen. Engelhardt, derzeit Schwabens beste Langstreckenläuferin, liebäugelt im September beim Berlin-Marathon mit einer Zeit von 2:45 Stunden. Sie, als erste Frau im Siebentischwald, und ihr Vereinskollege Christoph Feldner, als zwölfter Mann, holten sich die schwäbischen Halbmarathon-Titel.

Die beiden Mannschaftssiege und auch die Mannschaftstitel gingen erwartungsgemäß an die Augsburger Läufer im blauen Viktoria-Trikot. Es gewannen die Männer mit Feldner, Alexander Klimek und Lukas Steiner sowie die Frauen mit Engelhardt, Sarah Pleintinger und Katinka Temme. Besondere Leistungen boten die 17-jährige Nele Fackelmann (TSV Inningen) mit 1:33 Stunden und der 71-jährige Johannes Kammerer (RV Phönix Augsburg) mit 1:49 Stunden. Neben dem Halbmarathon von 21,1 Kilometern wurde ein Straßenlauf über 6,7 Kilometer ausgetragen. Hier gab es mit Matthias Schleifer in 25:36 Minuten und Susanne Hafner in 27:41 Minuten ebenfalls einen Viktoria-Doppelerfolg.

Die beiden Rennen mit zusammen 957 Athletinnen und Athleten wurden von der TG Viktoria mit ihren fast 100 Helfern gewohnt reibungslos abgewickelt. "Wir sind natürlich glücklich über die enorme Resonanz, auch wenn unsere ehrenamtliche Organisation bei dieser Größenordnung an ihre Grenzen stößt", meint die Organisationsleiterin Susanne Moser. Zwei Wochen vor diesem 38. swa-Halbmarathon verzeichnete die TG Viktoria bereits bei ihrem 54. AOK-Straßenlauf ein Rekordfeld von 566 Teilnehmern. Damals gewannen auf den zehn Kilometern durch den Siebentischwald auch Robin Habermann und Katharina Engelhardt.

38. swa-Halbmarathon

Männer (21,1 Kilometer): 1. Robin Habermann (LG Teck) 1:09 Stunden, 2. Benjamin Dillitz (Adelzhausen) 1:10, 3. Lucas Weber (Absolute Run) 1:12, 4. Thomas Nuber (SG Niederwangen) 1:16, 5. Timo Schmitz (TSV Oettingen) 1:16.

Frauen (21,1 Kilometer): 1. Katharina Engelhardt (TG Viktoria) 1:24 Stunden, 2. Astrid Werner (Twin Neumarkt) 1:24, 3. Tamara Schütz (VfL Ostelsheim) 1:25, 4. Hannah Sassnink (Diamonds Aichach) 1:29, 5. Maja Horstkötter (Amsterdam) 1:33.

Männer (6,7 Kilometer): 1. Matthias Schleifer (TG Viktoria) 25:36 Minuten, 2. Sander Geuther (Augsburg) 26:01, 3. Paul Wattez (TG Viktoria) 26:07.

Frauen (6,7 Kilometer): 1. Susanne Hafner (TG Viktoria) 27:41 Minuten, 2. Claudia Tonn (DHfK Leipzig) 30:35, 3. Carla Duile (Polizei-SV Augsburg) 31:29.

Ergebnisliste unter www.tgva.de