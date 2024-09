Tipps für Spielplätze: Neue Kinderstadtteilpläne sind da

Die Kinderstadtteilpläne der Stadt Augsburg richten sich an Kinder und Jugendliche sowie an Familien mit Kindern, die ihre Stadt und die Stadtteile besser kennenlernen möchten. Die Aktion läuft bereits. Nach Oberhausen und Kriegshaber sind jetzt die Kinderstadtteilpläne für das Univiertel, Lechhausen, Firnhaberau und Hammerschmiede erstellt worden.

Die Besonderheit dieses Projekts liegt darin, dass Kinder in Workshops an Grundschulen als „Expertinnen und Experten“ ihres Stadtteils beteiligt werden. Sie liefern auf diese Weise wertvolle Informationen zum Stadtteilleben aus Kindersicht: Was sind ihre Treffpunkte? Welche Glücksorte haben Kinder? In den Stadtteilplänen finden sich auch besondere Spielplätze und Abenteuerspielecken, grüne Inseln sowie Sehenswertes und Interessantes – alles Tipps von Kindern aus den Augsburger Stadtteilen. Die Ergebnisse dieser Kinderbeteiligung sind in die Pläne eingeflossen.

Bürgermeisterin Martina Wild: Kinder sollen sich beteiligen

Bürgermeisterin Martina Wild sagt: „Es ist mir wichtig, dass auch Kinder und Jugendliche sich am Stadtleben beteiligen. Bei dem Projekt mit den örtlichen Grundschulen haben Kinder die Möglichkeit, ihren Stadtteil unter die Lupe zu nehmen und als Stadtteilforscherinnen und -forscher viele Informationen und Tipps zu geben.

Die Kinderstadtteilpläne werden an Schulen und anderen Einrichtungen verteilt. Auch in der Bürgerinformation am Rathausplatz und in der Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz sind sie erhältlich.

Im nächsten Jahr wird die Reihe der Kinderstadtteilpläne fortgesetzt. Dies teilt die Stadt mit. Welche Stadtteilen vorgestellt werden, ist offen. (möh)