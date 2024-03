Lichtermeer in Augsburg: So läuft die Veranstaltung am Sonntagabend ab

Am Sonntag, 3. März, will das Bündnis für Menschenwürde ein Zeichen für Demokratie setzen und hofft auf einen vollen Rathausplatz. Es gibt nur wenige Redebeiträge.

Am Sonntagabend soll der Rathausplatz in hellem Licht erstrahlen. Das Bündnis für Menschenwürde sowie viele weitere Organisationen rufen am 3. März ab 18.30 Uhr zu einem Bündnis für Demokratie und Vielfalt auf. Sinnbildlich soll das Lichtermeer, wie die Veranstaltung genannt wird, ein Zeichen gegen das Dunkel von Hass und Hetze, Rassismus und Antisemitismus bilden. Die Demo wird sich grundlegend von der Veranstaltung Anfang Februar unterscheiden, wo sich rund 25.000 Menschen auf und rund um den Rathausplatz versammelten, erklärt Matthias Lorentzen vom Bündnis für Menschenwürde.

Wenn am Sonntagabend um 18.30 Uhr die Brass-Band "Breath Attack" auf die Veranstaltung einstimmt, wartet kein abendfüllendes Programm mit Reden auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. "Insgesamt wird das Programm etwa eine Stunde bis eine Stunde und 15 Minuten dauern", weiß Lorentzen. Denn sobald es dunkel wird, werde es auch kalt. Der Fokus liege diesmal auf lediglich zwei Wortbeiträgen und kulturellen Auftritten. "Wir wollten dem Lichtermeer bewusst einen anderen Charakter als der letzten Demo geben. Weder Oberbürgermeisterin Eva Weber noch andere politischer Vertreter werden sprechen." Das sei in anderen Städten, wie etwa in München, wo bereits ein großes Lichtermeer mit rund 100.000 Menschen auf der Theresienwiese stattfand, auch so gehandhabt worden.

Lichtermeer in Augsburg: Friedenspreisträger Helmut Hartmann spricht auf der Bühne

In Augsburg werden am Sonntag nach dem Auftritt der Brass-Band Vertreter des Bündnisses für Menschenwürde sprechen. Anschließend tritt die Augsburger Poetry-Slammerin Ezgi Zengin auf. Die Künstlerin greift in ihren Texten tiefgehende Identitätsfragen und auch Alltagsrassismus auf - alles verpackt mit Humor und Authentizität. Nach ihr wird der Rapper "Der laute Gast" auf die Bühne treten - der gebürtige Würzburger Stefan Beckenbauer, der inzwischen in Augsburg lebt, arbeitet auch mit Jugendlichen in Rap-Projekten zusammen.

Als Redner kommt der Augsburger Friedenspreisträger Helmut Hartmann. "Mit ihm wird es ein moderiertes Gespräch auf der Bühne geben", so Lorentzen. Als zweite Rednerin tritt Tülay Ates-Brunner von Tür an Tür auf. "Bei unserer letzten Veranstaltung war Tür an Tür nicht vertreten. Dabei leisten sie so wichtige Integrationsarbeit." Es werde aber auch wieder gemeinsam gesungen, verspricht Lorentzen. Diesmal zum Lied "Wehrt Euch, leistet Widerstand". Es werde auch das Lied "Imagine" von Lohn Lennon zu hören sein, eine Hymne der Friedensbewegung.

Organisatoren rechnen beim Lichtermeer mit weniger Teilnehmern als Anfang Februar

Das Lichtermeer solle um kurz nach 19 Uhr in voller Kraft erstrahlen. "Dafür bitten wir die Teilnehmer ihre Handylichter, LED-Lampen, Lichterketten und alles, was leuchtet mitzubringen." Nur auf Kerzen und offenes Feuer soll verzichtet werden. Wie bei der vergangenen Veranstaltung wurden wieder 2000 Teilnehmer angemeldet - wohl wissend, dass diese Zahl voraussichtlich übertroffen werden wird. "Wir gehen davon aus, dass es weniger werden als Anfang Februar. Ganz einfach, weil es für viele Familien mit ihren Kindern zu spät sein wird", sagt Lorentzen. Organisatoren und Polizei gehen davon aus, dass die Menge auf dem Rathausplatz Platz finden wird und nicht zusätzlich in die kurze Maxstraße, Philippine-Welser-Straße und Steingasse ausweichen muss. "Wir würden uns über einen gut gefüllten Rathausplatz freuen, der im hellen Licht erstrahlt und so in Augsburg ein Zeichen für Demokratie gesetzt wird."

Für die nötige technische Ausstattung wurde im Vorfeld gesorgt. "Es wird deutlich mehr Technik geben, um den Platz zu beschallen." Ausreichend Ordner haben sich ebenfalls gemeldet. Daneben wird es wieder einen inklusiven Bereich geben, der vom Stadtjugendring Augsburg betreut wird. Eine Gebärdendolmetscherin wird ebenfalls im Einsatz sein.

