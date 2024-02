Augsburg

Proteste in Augsburg und Berlin: "Eine Demo reicht nicht"

Plus In Augsburg demonstrieren am Samstag 25.000 Menschen gegen Rechtsextremismus. In Berlin bilden mehr als 150.000 eine Menschenkette um den Reichstag. Wie lange kann diese Protestwelle anhalten?

Im Meer aus Menschen rinnt langsam eine Träne. Die Zahl 25.000 ist kaum über dem Augsburger Rathausplatz verhallt, da sackt die junge Frau in der schwarzen Lederjacke und den schwarzen, nach hinten gebundenen Haaren leicht zusammen und weint einfach, im Gesicht ein mildes Lächeln. Und so steht sie da, ganz für sich in diesem stillen Moment, aber doch umtost von der Wucht ringsherum. Von all den Menschen, die sich an diesem Nachmittag in Augsburg umarmen, die singen, klatschen und schreien. Die Schilder mit eindeutigen Botschaften hochhalten. "Augsburg ist bunt", ist oft zu lesen, "Hass ist keine Meinung" oder: "Sei ein Mensch." Es ist ein Nachmittag, an dem sich viel Angestautes Bahn bricht. Und doch bei vielen der Eindruck entsteht, dass das noch nicht reicht.

Es hatte sich zuletzt abgezeichnet, dass deutlich mehr Menschen kommen würden als die 2000, die das Augsburger Bündnis für Menschenwürde vor gut zwei Wochen angemeldet hatte. Aber 25.000? Eine Größenordnung, die die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten nicht erreicht hat? Das hatte niemand erwartet, auch die Polizei nicht. Es macht an diesem Samstagnachmittag aber auch nichts. Noch vor Beginn der Groß-Kundgebung weitet die Polizei die Demo-Fläche vom Rathausplatz aus, in umliegenden Straßen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Geschehen zumindest über Lautsprecher verfolgen, wenn auch teils hinter Absperrband. Hauptsache dabei.

