Mehrkosten für Firmen und Haushalte: Was der „Wassercent“ für Augsburg bedeutet

Unweit des Hauptbahnhofs führt ein Rohr in Augsburgs Untergrund, mehr als 200 Meter lang. Es gehört zur Brauerei Riegele. Sie betreibt einen eigenen Brunnen, exakt 217 Meter tief, und bezieht darüber natürliches Wasser – unter anderem für die hauseigene Mineralwasser-Marke. Genaue Zahlen nennt die Brauerei nicht, ihr jährlicher Wasserverbrauch liegt nach Auskunft von Chef Sebastian Priller-Riegele aber „deutlich über 100.000 Kubikmeter“ – allein ein Kubikmeter entspricht 1000 Litern. Und so verwundert es nicht, wenn sich die Begeisterung des Unternehmers eher in Grenzen hält, wenn es um den nahenden „Wassercent“ geht. Der beschäftigt in Augsburg aber längst nicht nur ihn.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wassercent Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis