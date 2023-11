Warum sind Sie Dirigent geworden, Generalmusikdirektor Domonkos Héja?

Domonkos Héja ist Generalmusikdirektor am Staatstheater Augsburg. Ein Gespräch über die Liebe zur Oper, Stimmung in der Probe und den Vergleich mit einem Verkehrspolizisten.

Fünf Instrumente hat Domonkos Héja als Kind gelernt – von Klavier über Bratsche bis hin zum Schlagzeug. Die Musik ist heute sein Beruf, allerdings hat er die Instrumente gegen den Dirigierstab eingetauscht. Seit acht arbeitet er als Generalmusikdirektor am Staatstheater Augsburg, ist verantwortlich für die Augsburger Philharmoniker, für Programmplanung und vieles mehr. Hinzu kommt nun eine ganz besondere Aufgabe: Die Philharmoniker werden in den nächsten Jahren zu einem A-Orchester hochgestuft, bekommen also unter anderem mehr Stellen. Was diese Entwicklung für das Orchester, aber auch für das gesamte Theater und für das Augsburger Publikum bedeutet, das erklärt Domonkos Héja im Podcast "Augsburg, meine Stadt".

Podcast "Augsburg, meine Stadt" mit Generalmusikdirektor Domonkos Héja

Dort gibt er auch Einblicke in den Alltag hinter den Kulissen des Staatstheaters. Héja erzählt, was ihn an Opern so sehr fasziniert und welche Herausforderungen die Aufführungen im Augsburger Martinipark mit sich bringen. Außerdem verrät er, dass auch bei Profis manchmal etwas schiefgeht – und warum seine Arbeit in solchen Situationen der eines Verkehrspolizisten ähnelt.

Im Gespräch mit Redakteurin Ida König spricht er auch über seinen Werdegang in seiner Heimat Ungarn, über Fleiß und Disziplin und erklärt, worin sich die musikalische Ausbildung in Ungarn und Deutschland voneinander unterscheiden.

Podcast „Augsburg, meine Stadt“ bei Spotify und Apple Podcasts

Das Gespräch mit Domonkos Héja können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt.

