Das neue Cannabis-Gesetz macht Ermittlern das Leben schwerer

Der Lkw-Fahrer hatte den Ermittlungen zufolge fast eine halbe Tonne Marihuana dabei. Er fuhr damit, so rekonstruierten es Polizei und Staatsanwaltschaft später, von Spanien über Frankreich nach Deutschland. Er kam später in Untersuchungshaft, wurde angeklagt; der Lauf der Dinge in solchen Fällen. Was der üblichen Dramaturgie widerspricht: Im Frühjahr wurde der Mann in einem Prozess am Landgericht Mannheim freigesprochen, auch aufgrund des neuen Cannabisgesetzes. Ein spezieller Fall, aber ein Beispiel, das Strafverfolgern in Augsburg Sorgen macht. Ohnehin könnte die Gesetzeslage vieles in der Region verändern – und tut es teils bereits.

Jan Kandzora Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Cannabis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis