Neues Restaurant Trinh Gia in Augsburg: Wo Nudeln fliegen können

Fliegen müssen Nudeln eigentlich nicht. In vielen Restaurants wäre man schon froh, wenn sie heiß und bissfest auf dem Teller liegen. Doch im Trinh Gia (auf Deutsch „Familie Trinh“), das Mitte Dezember in der ehemaligen Lustküche in der Augsburger Altstadt eröffnet hat, scheinen sie tatsächlich in der Luft zu hängen. Über dem Teller schweben zwei Essstäbchen, wie von Geisterhand gehalten, daran baumeln dampfende Nudeln. Das Gericht heißt „My Bay“ – fliegende Nudeln, wahlweise mit Bio-Tofu, Hähnchen, Ente oder Garnelen – und es sieht durchaus verblüffend aus. Welcher Trick dahinter steckt und ob das neue Restaurant noch weitere zu bieten hat? Das Trinh Gia in unserer Gastro-Kritik.

