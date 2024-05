Newspodcast

Angriffe auf Politiker: "Plakatiert wird nicht mehr allein" +++ Neuer Panther-Trainer +++ Das geht am Wochenende

Von Greta Prünster

Der Ton gegen Politikerinnen und Politiker wird auch in Augsburg zunehmend rauer: Was das für den Europa-Wahlkampf bedeutet, hört ihr in dieser Episode. Außerdem klären wir, wer der neue Trainer der Augsburger Panther ist und es gibt Veranstaltungs-Tipps fürs Wochenende.

