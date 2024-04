Newspodcast

Augsburg taucht im Verfassungsschutzbericht auf +++ Besucherzahlen für den Osterplärrer

Von Lena Bammert

Nur ein Fünftel der geflüchteten Ukrainer und Ukrainerinnen haben in Deutschland eine Arbeit gefunden. In den Nachbarländern ist die Quote höher – wir sprechen über die Gründe. Außerdem: Die Stadt Augsburg taucht mehr als zwanzig Mal im neusten Verfassungsschutzbericht auf.

Themen folgen