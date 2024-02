Newspodcast

Wo bekommt man Gras in Augsburg? +++ Panther kriegen 600.000 Euro

Von Moritz Weiberg

In dieser Folge: Am 1. April wird Cannabis legal. Das hat der Bundestag beschlossen. Und das Gras soll in Cannabis-Clubs vertrieben werden. Außerdem: Die Augsburger Panther bekommen 600.000 Euro an Fördergeldern.

