Newspodcast

So war das Modular-Festival +++ Hochwasser im Saarland: Augsburger Helfer zurück +++ Erdbeerfelder zum Selberpflücken

Von Greta Prünster

Nach dem langen Wochenende gibt’s ieder einen Nachrichtenwecker: Wir ziehen Bilanz zum Modular-Festival, schauen uns an, wo in Augsburg gerade Straßenbaustellen sind und es gibt Tipps, wo ihr Erdbeeren direkt am Feld pflücken könnt.

Themen folgen