Sozialträger zieht in den Deuter Park nach Oberhausen

Das Dominikus Ringeisen-Werk (DRW), einer der größten Sozialträger Bayerns, investiert jetzt auch am Standort Augsburg in die Ausbildung von Heilerziehungspflegerinnen und –pflegern. Im Deuter Park in Oberhausen entsteht zum Schuljahr 2025/ 2026 eine neue Fachschule für diese Berufsgruppe.

Die Augsburger Kragler Immobilien GmbH war bei der Anmietung vermittelnd tätig, heißt es. Heilerziehungspflegerinnen und –pfleger sind Fachkräfte für Teilhabe, Bildung und Pflege. Sie begleiten Menschen mit Unterstützungsbedarf bzw. Menschen mit Behinderung bei der Umsetzung von deren Lebensqualitätsvorstellungen. Für den Schulbetrieb steht künftig eine Mietfläche von knapp über 1000 Quadratmeter in der August-Wessels-Straße 27 zur Verfügung. „Die Infrastruktur des Deuter Parks und seine gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen den Standort zu einer sehr guten Wahl“, sagt DRW-Vorstandsmitglied Josef Liebl. Der Bedarf an Fachkräften in der Sozialbranche sei enorm, „auch deshalb, weil es sich bei der Heilerziehungspflege um einen exklusiven Beruf handelt, den es nur in Deutschland gibt“. Auch in der Stadt und im Landkreis Augsburg sei der Bedarf an diesen Fachkräften sehr hoch.

Der Deuter Park ist nach Firmenangaben ein sehr gut entwickelter Gewerbestandort unweit der B17 und mit kurzer Anbindung an die A8. Im Stadtteil Oberhausen und gegenüber dem Gaswerk-Areal gelegen, bietet der Deuter Park moderne und flexible Büro-und Hallenflächen sowie genügend Stellplätze. Es gibt zudem eine hauseigene Gastronomie. In den letzten Jahren habe sich der Deuter Park zudem als Standort für Schulungsbetriebe etabliert, heißt es weiter.