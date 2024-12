Per Gericht zum Traumhaus? Eine Augsburger Millionenvilla wird versteigert

Am Ende geht es schnell. Ein Gebot steht im Raum, die Rechtspflegerin fragt, ob noch jemand ein höheres abgeben möchte. Doch niemand rührt sich, auch wenn offenkundig großes Interesse besteht an der historischen Villa im Nibelungenviertel; gut 20 Zuschauer verfolgen die Zwangsversteigerung in einem Saal des alten Justizpalastes in Augsburg. Den Zuschlag erhält der Mann, der als einziger für das Haus geboten hat, ein Immobilien-Unternehmer aus dem Raum Aichach-Friedberg, der sich sichtlich freut. Der Preis, den er bezahlen muss, ist nicht ohne – aber für das historische Denkmal mit über 400 Quadratmetern Wohnfläche „ein super Deal“, wie es einer der Zuschauer beim Rausgehen ausdrückt.

