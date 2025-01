Laubbbläser von Parkplatz geklaut

Ein Laubbläser wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr in der Augsburger Straße in Pfersee gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Arbeiter das Gerät auf dem Parkplatz einer Drogerie abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter entwendete es in einem unbeobachteten Moment. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (gau)

