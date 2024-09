Pfersee nimmt Abschied von Uta Shaughnessy

Uta Shaughnessy war nicht zu übersehen. Wenn die große, schlanke Frau mit den hellen Haaren und den roten Lippen beim Maibaumfest in Pfersee am Würstel-Stand der Bürgeraktion Pfersee Schlössle präsent war und mit ihrer unverkennbaren, tiefen Stimme mit den Kunden (die sie auch gerne mal „Schätzchen“ nannte,) „schnackte“, stieg die Laune immer. 1939 in Bremerhaven geboren, verbrachte sie viele Jahre in den USA, bevor sie nach Deutschland zurückkam und sich in den 90er-Jahren in Augsburg niederließ.

Uta Shaughnessy war in mehreren Organisationen engagiert

Hier brachte sie sich auf vielfältige Weise haupt- und ehrenamtlich in der Gesellschaft ein, zum Beispiel bei der Augsburger Aidshilfe, beim Sozialdienst Katholischer Frauen, bei der Augsburger Frauenliste und beim Jungen Theater. Bei der Bürgerstiftung Augsburg „Beherzte Menschen“ war sie 2006 bis 2010 stellvertretende Vorsitzende, bei der Bürgeraktion Pfersee Schlössle wirkte sie von 2008 bis 2011 als stellvertretende Vorsitzende und bis 2023 als Beirätin mit.

Nach etlichen Operationen war sie in den letzten Jahren in ihrer Mobilität eingeschränkt, was sie nicht daran hinderte, mit ihrem „Feuerstuhl“, einem elektrischen Rollstuhl, durch die Stadt zu kurven, wo sie gefühlt alle paar Meter Bekannte traf. Uta Shaughnessy ist vor Kurzem gestorben. „Wir werden Uta, ihr Engagement und ihre gute Laune vermissen“, sagen die Weggefährten von der Bürgeraktion Pfersee. (AZ)