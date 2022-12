Augsburg

Physiotherapie in Augsburg - Innenstadt, -Lechhausen, -Pfersee

Wir listen Ihnen Physiotherapeuten in Augsburgs Stadtteilen auf: ob in Praxen oder per Hausbesuch. Außerdem stellen wir Ausbildungsmöglichkeiten in Augsburg vor.

Bei der Physiotherapie – früher auch Krankengymnastik genannt – werden durch spezielle Übungen oder die Behandlung durch Wärme oder Kälte bestimmte Krankheiten (ergänzend) behandelt. Physiotherapie wird zum Beispiel nach Operationen oder Knochenbrüchen verordnet, um wieder zu einer besseren Bewegungs- und Funktionsfähigkeit zu gelangen. Dabei wird man von ausgebildeten Physiotherapeuten unterstützt. Auch in Augsburg gibt es ein Angebot für Physiotherapien, ob in Praxen oder bei mobilen Physiotherapeuten, die auch Hausbesuche machen. Wir stellen Ihnen alle vor und informieren Sie zum Schluss über Ausbildungsmöglichkeiten zum Physiotherapeuten. Augsburg: Physiotherapie in der Innenstadt Die Innenstadtpraxis - Zentrum für Physiotherapie und Osteopathie Adresse : Maximilianstraße 57, 86150 Augsburg

: 57, 86150 Telefon: 0821 5083694

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 8.00 - 19.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 16.00 Uhr Physio-Well-Augsburg Adresse : Schaezlerstraße 10, 86150 Augsburg

: Schaezlerstraße 10, 86150 Telefon: 0821 512202

Öffnungszeiten : Montag: 9.00 - 20.00 Uhr, Dienstag: 8.00 - 18.00 Uhr, Donnerstag: 8.00 - 20.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr Katrin Kühnel Adresse : Philippine-Welser-Straße 6, 86150 Augsburg

: 6, 86150 Telefon: 0821 516090

: 6, 86150 Telefon: 0821 159133

Öffnungszeiten : Montag und Mittwoch: 10.30 - 20.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 7.30 - 15.30 Uhr, Freitag: 7.30 - 14.00 Uhr Straulino Claudia Physiotherapie u. Handrehabilitation Adresse : Bürgermeister-Fischer-Straße 12, 86150 Augsburg

: 12, 86150 Telefon: 0821 514380

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 8.00 - 18.00 Uhr Andrea Platzer Privatpraxis für Physiotherapie Adresse : Schießgrabenstraße 24, 86150 Augsburg

: Schießgrabenstraße 24, 86150 Telefon: 0821 3174758 Barbara Duile Krankengymnastik-Praxis Adresse : Alte Gasse 20, 86152 Augsburg

: Alte Gasse 20, 86152 Telefon: 0821 3199189 Physiotherapie Baumann Adresse : Grottenau 2, 86150 Augsburg

: 2, 86150 Telefon: 0821 24416215

Öffnungszeiten : Montag und Donnerstag: 8.00 - 18.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch: 8.00 - 16.30 Uhr, Freitag: 8.00 - 14.30 Uhr Ion Cristea Krankengymnastik-Praxis Adresse : Bahnhofstraße 17, 86150 Augsburg

: 17, 86150 Telefon: 0821 3494680

Öffnungszeiten : Montag, Mittwoch und Freitag: 8.00 - 16.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr Aktifit 4 Krankengymnastik am Diako Adresse : Sieglindenstraße 4, 86152 Augsburg

: Sieglindenstraße 4, 86152 Telefon: 0821 5086160

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 7.00 - 18.00 Uhr Privatpraxis für Krankengymnastik Susanne Mannheim Adresse : Frohsinnstraße 11, 86150 Augsburg

: Frohsinnstraße 11, 86150 Telefon: 0821 522442 Sieglinde Krause Krankengymnastik-Praxis Adresse : Volkhartstraße 2, 86152 Augsburg

: Volkhartstraße 2, 86152 Telefon: 0821 152554 Die Bewegungshelfer - Physiopartner Augsburg City Adresse : Beim Schnarrbrunnen 4, 86150 Augsburg

: Beim Schnarrbrunnen 4, 86150 Telefon: 0821 24249844

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 7.30 - 20.30, Freitag: 8.00 - 17.00 Uhr Physiotherapie Vital Augsburg Adresse : b. d. Jakobskirche 1, 86152 Augsburg

: b. d. Jakobskirche 1, 86152 Telefon: 0821 26722500

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8.00 - 20.00 Uhr Gerlinde Freifrau von Rüxleben Krankengymnastik Adresse : Schießgrabenstraße 14, 86150 Augsburg

: Schießgrabenstraße 14, 86150 Telefon: 0821 594668 Barbara Fleischer Physiotherapeutin Adresse : Langes Sächsengäßchen 12, 86152 Augsburg

: Langes Sächsengäßchen 12, 86152 Telefon: 0821 311259 Physio Augsburg Adresse : Bahnhofstraße 12, 86150 Augsburg

: 12, 86150 Telefon: 0821 5080228

Öffnungszeiten : Montag und Mittwoch: 7.30 - 19.00 Uhr, Dienstag: 8.00 - 15.30 Uhr, Donnerstag: 8.00 - 18.00 Uhr, Freitag: 7.30 - 13.00 Uhr Oehler Krankengymnastik-Praxis Adresse : Prinzregentenstraße 4, 86150 Augsburg

: 4, 86150 Telefon: 0821 3491059 Physio-Vital-Augsburg Adresse : Karolinenstraße 21, 86150 Augsburg

: Karolinenstraße 21, 86150 Telefon: 0821 71009710

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 8.00 - 20.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 15.00 Uhr

: Montag bis Donnerstag: 8.00 - 20.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 15.00 Uhr Online-Termin: über Webseite Michaela Hoeß Krankengymnastik-Praxis Adresse : Singerstraße 1, 86159 Augsburg

: Singerstraße 1, 86159 Telefon: 0821 593353 Kleine goldene Praxis Adresse : Jesuitengasse 9, 86152 Augsburg

: Jesuitengasse 9, 86152 Telefon: 0821 35588

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 7.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Freitag: 7.00 - 18.00 Uhr Physiotherapie Melanie Knie Adresse : Am Katzenstadel 28, 86152 Augsburg

: Am Katzenstadel 28, 86152 Telefon: 0821 44943360

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 19.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 12.00 und 13.00 - 15.00 Uhr Sandra Liebold - Mentaltraining und Physiotherapie Augsburg Adresse : Prinzregentenstraße 2, 86150 Augsburg

: 2, 86150 Telefon: 0173 5846401

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8.00 - 19.00 Uhr in balance augsburg Adresse : Vorderes Kretzengäßchen 10, 86152 Augsburg

: Vorderes Kretzengäßchen 10, 86152 Telefon: 0821 35765 Die Praxis Furkert und Michna Adresse : Oberbürgermeister-Dreifuß-Straße 1, 86153 Augsburg

: 1, 86153 Telefon: 0821 4509990

Öffnungszeiten : Montag: 7.45 - 18.45 Uhr, Dienstag und Mittwoch: 7.45 - 19.15 Uhr, Donnerstag: 7.45 - 18.30 Uhr, Freitag: 8.00 - 17.15 Uhr Tomsche Waltraud Physiotherapeutin Adresse : Beim Schnarrbrunnen 15, 86150 Augsburg

: Beim Schnarrbrunnen 15, 86150 Telefon: 0821 664512

Öffnungszeiten : Montag und Donnerstag: 14.00 - 20.00 Uhr, Mittwoch: 8.00 - 11.00 Uhr Private Praxis für Physiotherapie Bettina Scholz Adresse : Spenglergäßchen 8, 86152 Augsburg

: Spenglergäßchen 8, 86152 Telefon: 0821 550522 Praxis F. Osteopathie Sabine Lamminger Adresse : Maximilianstraße 47, 86150 Augsburg

: 47, 86150 Telefon: 0821 4981790 salvea Augsburg am Vincentinum Adresse : Vinzenz von Paul Platz 1, 86152 Augsburg

: Platz 1, 86152 Telefon: 0821 6509660

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 7.00 - 19.00 Uhr, Freitag: 7.00 - 17.00 Uhr phyvo GmbH & Co. KG - Physio- & Ergotherapie im Fabrikschloss Augsburg Adresse : Proviantbachstraße 30/Aufgang A, 86153 Augsburg

: Proviantbachstraße 30/Aufgang A, 86153 Telefon: 0821 56754004

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 6.30 - 22.00 Uhr Tanja Schäfer Physiotherapeutin, Osteopathie, Heilpraktikerin Adresse : Ulrichspl. 4, 86150 Augsburg

: Ulrichspl. 4, 86150 Telefon: 0821 45536683

Öffnungszeiten : Montag und Mittwoch: 8.00 - 20.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 9.00 - 20.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 16.00 Uhr Monika Daenner Krankengymnastik-Praxis Adresse : Engelbergerstraße 5, 86161 Augsburg

: Engelbergerstraße 5, 86161 Telefon: 0821 553484 Physiotherapie Julius Roden Adresse : Pferseer Str. 7, 86150 Augsburg

: Pferseer Str. 7, 86150 Telefon: 0821 50889650 Centerphysio Barbara Huber Adresse : Wilhelm-Hauff-Straße 28, 86161 Augsburg

: 28, 86161 Telefon: 0821 44966934

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 7.00 - 19.00 Uhr, Freitag: 7.00 - 12.00 Uhr Physiotherapie im Antonsviertel Adresse : Mundingstraße 3a, 86159 Augsburg

: Mundingstraße 3a, 86159 Telefon: 0821 5892324

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 7.30 - 19.00 Uhr, Freitag: 7.30 - 14.00 Uhr Praxis für Physiotherapie Sarah Sandner Adresse : Fritz-Hintermayr-Straße 6c, 86159 Augsburg

: 6c, 86159 Telefon: 0821 2589966 PHYSIO INTEGRA Physiotherapie Adresse : Von-Paris-Straße 3, 86159 Augsburg

: 3, 86159 Telefon: 0176 66333861

Öffnungszeiten : Montag und Dienstag: 9.00 - 18.00 Uhr, Donnerstag 9.00 - 20.00 Uhr, Freitag: 9.00 - 11.30 Uhr, Samstag: 12.30 - 17.00 Uhr FPZ Therapiezentrum Augsburg Adresse : Hermanstraße 11, 86150 Augsburg

: Hermanstraße 11, 86150 Telefon: 0821 32762626

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8.00 - 20.00 Uhr Physiotherapie in Augsburg - Univiertel: Praxis Physiotherapie Silvia Laug und Oksana Roppel Adresse : Salomon-Idler-Straße 24F, 86159 Augsburg

: 24F, 86159 Telefon: 0821 581313

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 8.00 - 14.00 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr. Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr Praxis Paschke/ Xenos Adresse : Josef-Priller-Straße 6, 86159 Augsburg

: 6, 86159 Telefon: 0821 595939 Physiotherapie in Augsburg-Lechhausen: Therapiezentrum Lechhausen Adresse : Brentanostraße 7, 86167 Augsburg

: Brentanostraße 7, 86167 Telefon: 0821 791920

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8.00 - 18.00 Uhr Praxis für Krankengymnastik Kathrin Würzl Adresse : Neuburger Str. 39, 86167 Augsburg

: Neuburger Str. 39, 86167 Telefon: 0821 8853211

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 7.25 - 19.30 Uhr, Mittwoch: 7.25 - 19.00 Uhr, Freitag: 7.25 - 15.00 Uhr Gudrun Karrer-Zinnecker Krankengymnastik-Praxis Adresse : Blücherstraße 5, 86165 Augsburg

: Blücherstraße 5, 86165 Telefon: 0821 719620 Rob Stortelder Krankengymnastik-Praxis Adresse : Widderstraße 41, 86167 Augsburg

: Widderstraße 41, 86167 Telefon: 0821 715944

Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag: 9.00 - 17.00 Uhr Krankengymnastik Schubert Adresse : Hippelstraße 6, 86167 Augsburg

: Hippelstraße 6, 86167 Telefon: 0821 4484570

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8.00 - 18.00 Uhr Physio Cefan - Der Mensch im Zentrum Adresse : Neuburger Str. 11, 86167 Augsburg

: Neuburger Str. 11, 86167 Telefon: 0821 7290919

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr

: Montag, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr Online-Termin: Michaela Derkac Krankengymnastik Adresse : Schleiermacherstraße 25, 86165 Augsburg

: Schleiermacherstraße 25, 86165 Telefon: 0821 792191 Majed Wahedi Adresse : Aspernstraße 25, 86165 Augsburg

: 25, 86165 Telefon: 0821 7298215

Öffnungszeiten : Montag bis Samstag: 6.00 - 17.00 Uhr Heilpraktiker Elisabeth Traut Naturheilpraxis Physiotherapie Adresse : Waterloostraße 46A, 86165 Augsburg

: Waterloostraße 46A, 86165 Telefon: 0160 7943160 Physiotherapie in Augsburg-Pfersee: Physio Pfersee im Schloss - Regina Seewald Adresse : Stadtberger Str. 21, 86157 Augsburg

: Stadtberger Str. 21, 86157 Telefon: 0821 45040155

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 7.00 - 20.20 Uhr, Freitag: 7.00 - 18.30 Uhr physio-TERRA Physiotherapie & Osteopathie Adresse : Augsburger Str. 9½, 86157 Augsburg

: Augsburger Str. 9½, 86157 Telefon: 0821 5699727

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 8.00 - 20.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 18.30 Uhr Physiotherapie Im Pferseepark GbR Susanne Reithmeyr-Ziegner & Joachim Glatzer Adresse : Franz-Kobinger-Straße 7a, 86157 Augsburg

: 7a, 86157 Telefon: 0821 29826688

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 8.00 - 20.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 16.00 Uhr Therapiepark Augsburg - Physiotherapie, Ergotherapie, Rehasport, Trainingstherapie Adresse : Max-Josef-Metzger-Straße 3a, 86157 Augsburg

: 3a, 86157 Telefon: 0821 45536999

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 7.00 - 20.00 Uhr, Freitag: 7.00 - 18.00 Uhr, Samstag: 8.00 - 13.00 Uhr Praxis für Physiotherapie Shokrian Adresse : Stadtberger Str. 4, 86157 Augsburg

: Stadtberger Str. 4, 86157 Telefon: 0821 2293741 Performance Physio Adresse : Max-Josef-Metzger-Straße 15, 86157 Augsburg

: 15, 86157 Telefon: 0821 65058258

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 9.00 - 19.00 Uhr, Freitag: 9.00 bis 14.00 Uhr Petra Hitzler Krankengymnastik-Praxis Adresse : Stadtberger Str. 21, 86157 Augsburg

: Stadtberger Str. 21, 86157 Telefon: 0821 2291940 S. Hansel Krankengymnastik-Praxis Adresse : Ludwig-Thoma-Straße 6, 86157 Augsburg

: 6, 86157 Telefon: 0821 526079 Gabriele Neißl Krankengymnastik-Praxis Adresse : Leitershofer Str. 52, 86157 Augsburg

: Leitershofer Str. 52, 86157 Telefon: 0821 524777 Physiotherapie Eva-Maria Hauer Adresse : Lutzstraße 4, 86157 Augsburg

: Lutzstraße 4, 86157 Telefon: 0821 529503

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 19.00 Uhr, Mittwoch: 8.00 - 13.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 12.30 Uhr Physiotherapie in Augsburg-Göggingen: Physiotherapie Löhnert Adresse : Gögginger Str. 93, 86199 Augsburg

: Gögginger Str. 93, 86199 Telefon: 0821 6503416

Öffnungszeiten : Montag: 8.00 - 19.15, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 8.00 - 14.00 Uhr und 15.15 - 18.50 Uhr, Freitag: 8.00 - 14.00 Uhr MEDICUS physio Adresse : Neudeker Str. 8, 86199 Augsburg

: Neudeker Str. 8, 86199 Telefon: 0821 29737199

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 8.00 - 20.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 15.00 Uhr Physiko GbR Praxis für Physiotherapie Adresse : Bürgermeister-Aurnhammer-Straße 28, 86199 Augsburg

: 28, 86199 Telefon: 0821 9069134

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 8.00 - 20.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 14.00 Uhr Birgit Fey & Thomas Wagner Physiotherapeuten Partnerschaft Adresse : Von-Cobres-Straße 7, 86199 Augsburg

: 7, 86199 Telefon: 0821 994971

Öffnungszeiten : Montag und Donnerstag: 7.30 - 18.30, Dienstag: 8.00 - 20.00 Uhr, Mittwoch: 7.30 - 17.00 Uhr, Freitag: 7.30 - 15.00 Uhr Krankengymnastik El Masry u. Daubermann Adresse : Bürgermeister-Aurnhammer-Straße 6, 86199 Augsburg

: 6, 86199 Telefon: 0821 9089173 Wolf Adresse : Gögginger Str. 127, 86199 Augsburg

: Gögginger Str. 127, 86199 Telefon: 0821 90737554 Hessingpark-Clinic Therapie und Training Adresse : Wellenburger Str. 15, 86199 Augsburg

: Wellenburger Str. 15, 86199 Telefon: 0821 9099116

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 7.30 - 21.00 Uhr, Samstag: 8.00 - 14.00 Uhr Physiotherapie & Osteopathie Iris Götz Adresse : Bürgermeister-Miehle-Straße 10, 86199 Augsburg

: 10, 86199 Telefon: 0821 45093030

Öffnungszeiten : Montag und Donnerstag: 7.45 - 18.00 Uhr, Dienstag: 7.45 - 19.00 Uhr, Mittwoch: 7.45 - 16.00 Uhr, Freitag: 7.45 - 12.00 Uhr Doris Naber Praxis für Physiotherapie, Cantienica® und Feldenkrais Adresse : Römerweg 62, 86199 Augsburg

: Römerweg 62, 86199 Telefon: 0173 9490439 Physiotherapiepraxis Schumann Adresse : Bobinger Str. 54, 86199 Augsburg

: Bobinger Str. 54, 86199 Telefon: 0821 994419

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 7.00 - 21.00 Uhr, Freitag: 7.00 - 19.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 13.00 Uhr

: Montag bis Donnerstag: 7.00 - 21.00 Uhr, Freitag: 7.00 - 19.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 13.00 Uhr Online-Termin möglich Physiotherapie in Augsburg-Hochzoll: Praxis für Krankengymnastik Gisela Auctor Adresse : Friedberger Str. 142, 86163 Augsburg

: Friedberger Str. 142, 86163 Telefon: 0821 668933

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 7.00 - 20.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 18.00 Uhr Physio-Team Hochzoll Stefan Roetzer, Michael Nußbaumer Adresse : Hochzoller Str. 7a/1.OG, 86163 Augsburg

: Hochzoller Str. 7a/1.OG, 86163 Telefon: 0821 65635

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 7.00 - 20.00 Uhr, Freitag: 7.30 - 17.00 Uhr Praxis für Physiotherapie Tartaglia Daniel Adresse : Zugspitzstraße 50, 86163 Augsburg

: Zugspitzstraße 50, 86163 Telefon: 0821 667266

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 7.30 - 19.00 Uhr, Freitag: 7.30 - 13.00 Uhr Physiotherapie Atlaskorrektur Augsburg Adresse : Säulingstraße 39, 86163 Augsburg

: Säulingstraße 39, 86163 Telefon: 0821 661741

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 7.00 - 18.30 Uhr, Mittwoch und Freitag: 7.00 - 14.00 Uhr Physio Lorenz Adresse : Waxensteinstraße 62B, 86163 Augsburg

: Waxensteinstraße 62B, 86163 Telefon: 0178 4515533

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8.00 - 19.00 Uhr Physiotherapie in Augsburg-Haunstetten: PhysioAktiv Haunstetten Adresse : Rotkleestraße 9, 86179 Augsburg

: Rotkleestraße 9, 86179 Telefon: 0821 81563350

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr Andrea Wohlgemuth Praxis für Physiotherapie Adresse : Bürgermeister-Widmeier-Straße 15A, 86179 Augsburg

: 15A, 86179 Telefon: 0821 888266

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr Krankengymnastikpraxis Birgit Demharter & Renate Roßmann Adresse : Haunstetter Str. 234, 86179 Augsburg

: Haunstetter Str. 234, 86179 Telefon: 0821 84422

Öffnungszeiten : Montag: 8.00 - 17.00 Uhr, Dienstag bis Donnerstag: 8.00 - 19.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 18.00 Uhr Herbert Vornehm Krankengymnastik-Praxis Adresse : Landsberger Str. 3, 86179 Augsburg

: Landsberger Str. 3, 86179 Telefon: 0821 811090 Physio-Aktiv Augsburg Adresse : Arberstraße 7, 86179 Augsburg

: Arberstraße 7, 86179 Telefon: 0821 47019864 Praxis für Physiotherapie und Osteopathie Albert Schöllhorn Adresse : Bürgermeister-Widmeier-Straße 62, 86179 Augsburg

: 62, 86179 Telefon: 0821 881256

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr Fachpraxis für physikalische Therapie - Peter Fischer Adresse : Martinistraße 71, 86179 Augsburg

: Martinistraße 71, 86179 Telefon: 0821 814682

Öffnungszeiten : Montag bis Samstag: 9.00 - 17.00 Uhr Frau Evelyn Haas Adresse : Rebhuhnstraße 1, 86179 Augsburg

: Rebhuhnstraße 1, 86179 Telefon: 0821 5433411 Rüdiger Schneider Adresse : Landsberger Str. 59A, 86179 Augsburg

: Landsberger Str. 59A, 86179 Telefon: 0821 84244 Physiotherapie in Augsburg-Oberhausen: Therapiezentrum Die Körperwerkstatt Adresse : Donauwörther Str. 181, 86154 Augsburg

: Donauwörther Str. 181, 86154 Telefon: 0821 4506580

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 8.00 - 20.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 16.00 Uhr Christian Netzsch Krankengymnastik-Praxis Adresse : Donauwörther Str. 153, 86154 Augsburg

: Donauwörther Str. 153, 86154 Telefon: 0821 422033 Schwarzhoff Kai Adresse : Neuhäuserstraße 24, 86154 Augsburg

: 24, 86154 Telefon: 0821 2190412 VivoVital Physiotherapie & Atemphysiotherapie Adresse : Neuhäuserstraße 1, 86154 Augsburg

: 1, 86154 Telefon: 0821 78093422

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8.00 - 19.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 15.00 Uhr Physiotherapie Häge Adresse : Ulmer Str. 20, 86154 Augsburg

: Ulmer Str. 20, 86154 Telefon: 0821 418149

Öffnungszeiten : Montag: 7.00 - 20.00 Uhr, Dienstag: 8.00 - 12.00 Uhr, Mittwoch: 7.00 - 18.00 Uhr, Donnerstag: 8.00 - 18.00 Uhr, Freitag: 7.00 - 18.30 Uhr Gabriele Burkert Adresse : Lachnerstraße 5, 86154 Augsburg

: Lachnerstraße 5, 86154 Telefon: 0821 414644 Physiotherapie in Augsburg-Kriegshaber: Alexander Brod - Praxis für Physiotherapie Adresse : Ulmer Str. 150, 86156 Augsburg

: Ulmer Str. 150, 86156 Telefon: 0821 406709

Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 8.00 - 20.00 Uhr rehaplus Adresse : Ulmer Str. 133, 86156 Augsburg

: Ulmer Str. 133, 86156 Telefon: 0821 441676 FASCIEN-Nation Adresse : Ulmer Str. 160, 86156 Augsburg , Eingang H Privatpraxis

: Ulmer Str. 160, 86156 , Eingang H Privatpraxis Telefon: 0821 44805885

Öffnungszeiten : Montag: 9.30 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Dienstag: 9.00 - 13.00 Uhr und 16.00 - 22.00 Uhr, Mittwoch: 9.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 19.00 Uhr, Donnerstag: 6.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr, Freitag: 9.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr, Sonntag: 18.00 - 0.00 Uhr salvea Augsburg Kobelweg Adresse : Max-von-Laue-Straße 1, 86156 Augsburg

: 1, 86156 Telefon: 0821 444888

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 7.00 - 19.00 Uhr, Freitag: 7.00 - 17.00 Uhr Albaretto Physiotherapie GmbH Adresse : Luther-King-Straße 2, 86156 Augsburg

: 2, 86156 Telefon: 0821 4480452001

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 9.00 - 18.00 Uhr, Freitag: 9.00 - 15.00 Uhr Therapiezentrum Puma Adresse : Grenzstraße 81, 86156 Augsburg

: Grenzstraße 81, 86156 Telefon: 0821 29749868

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 7.00 - 20.00 Uhr, Freitag: 7.00 - 17.00 Uhr Naturheilpraxis Annemarie Noller Adresse : Ulmer Str. 133, 86156 Augsburg

: Ulmer Str. 133, 86156 Telefon: 0821 48685126

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8.30 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18.30 Uhr Physiotherapie in Augsburg-Hammerschmiede / Firnhaberau: Die OASE Adresse : Schillstraße 189, 86169 Augsburg

: Schillstraße 189, 86169 Telefon: 0821 2670757 Die Oase - Praxis für Physiotherapie Adresse : Fasanenweg 1, 86169 Augsburg

: Fasanenweg 1, 86169 Telefon: 0821 705466 Hannelore Müller Krankengymnastik-Praxis Adresse : Siedlerweg 15, 86169 Augsburg

: Siedlerweg 15, 86169 Telefon: 0821 703635 Mobile Physiotherapie in Augsburg: 10 Physiotherapeuten, die Hausbesuche machen Bunz mobile Physio Augsburg - Physiotherapie Hausbesuche Telefon: 0800 416142318

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8.00 - 19.00 Uhr, Samstag: 10.00 - 14.00 Uhr, Sonntag: 10.00 - 12.00 Uhr

: Montag bis Freitag: 8.00 - 19.00 Uhr, Samstag: 10.00 - 14.00 Uhr, Sonntag: 10.00 - 12.00 Uhr Online-Termin: über die Webseite AW-Physiomobil Mobile Physiotherapie Augsburg Adresse : Pater-Roth-Straße 5, 86157 Augsburg

: 5, 86157 Telefon: 0178 1883525 ES-Physio - mobile Physiotherapie Adresse : Ahornerstraße 9, 86154 Augsburg

: Ahornerstraße 9, 86154 Telefon: 0821 40838856

: Stadtberger Str. 21, 86157 Telefon: 0821 45040155

: Rebhuhnstraße 1, 86179 Telefon: 0821 5433409 Physiotherapie Ausbildung in Augsburg: Berufsfachschule, Medizinische Akademie In Augsburg kann man mit einem mittleren Schulabschluss eine Ausbildung als Physiotherapeut machen. Die theoretischen Kenntnisse werden dabei an der Berufsfachschule für Physiotherapie vermittelt. Die praktische Ausbildung beginnt am Ende des ersten Ausbildungsjahres und wird parallel zum theoretischen und praktischen Unterricht größtenteils am Universitätsklinikum Augsburg absolviert. Berufsfachschule für Physiotherapie Adresse : Ulmer Straße 160, 86156 Augsburg

: 160, 86156 Telefon: 0821 40802345 Weitere Informationen zur Ausbildung und Bewerbung finden Sie auf der Webseite des Universitätsklinikums Augsburg oder der Physiotherapieschule. Auch an der Medizinischen Akademie in Augsburg ist eine Ausbildung zum Physiotherapeuten möglich. Medizinische Akademie Augsburg: Adresse : Alter Postweg 97B, 86159 Augsburg

