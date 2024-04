Prozess in Augsburg

"Ich zahlte und zahlte": "Sugardaddy" wird um 400.000 Euro betrogen

Plus Ein 50-jähriger Mann wird in eine teure Liebesfalle gelockt. Ein fast unglaublicher Betrugsfall wurde jetzt in Augsburg vor Gericht verhandelt.

Von Klaus Utzni

Ein "Sugardaddy" ist ein älterer Mann, gut situiert, der über einschlägige Dating-Plattformen im Internet ein "Sugar-babe", eine junge, attraktive Frau, kennenlernen, sie finanziell verwöhnen und auch von einer intimen Beziehung profitieren möchte. Beide Seiten kommen, wenn alles klappt, auf ihre Kosten. Das erwünschte, manchmal auch außereheliche Verhältnis mit einer blutjungen Frau kann aber auch schiefgehen und in einem finanziellen Desaster enden. Dann nämlich, wenn der "Sugardaddy" fleißig zahlt, aber einem Betrug aufsitzt. So wie ein heute 50 Jahre alter Mann. Er überwies drei Jahre lang insgesamt fast 400.000 Euro an eine angebliche krebskranke Architekturstudentin, die in Wahrheit ein junger Mann war. Dieser lebte mit der Beute in Saus und Braus. Der schier unglaubliche Betrugsfall, im Polizeijargon "Romance-Scam", also "Liebesbetrug" genannt, ist am Mittwoch vor einem Jugendschöffengericht in Augsburg unter Vorsitz von Fabian Espenschied aufgerollt worden.

Des x-fachen Betrugs angeklagt ist ein heute 22-Jähriger (Verteidiger: Ulrich Swoboda und Hannes Maletzke). Wegen Beihilfe in etlichen Fällen verantworten muss sich die inzwischen von ihm getrennte Freundin, 21 (Verteidigerin Isabel Kratzer-Ceylan). Der 22-Jährige wird mit Fußfesseln aus der Untersuchungshaft vorgeführt, seit Januar sitzt er im Gefängnis. Immer wieder bricht er in Tränen aus, schluchzt, als er seine Version der Abzocke vorträgt.

