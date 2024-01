Prozess in Augsburg

13:07 Uhr

Mann sticht Häftling in den Hals: Die Tötungsfantasien des Sebastian S.

Plus Ein Mann rammte in Augsburg seiner Ex-Freundin ein Messer in den Hals, er wollte einen Menschen sterben sehen. Im Gefängnis begeht er eine ähnliche Tat.

Von Klaus Utzni

Als Sebastian S. am Dienstag um 9.15 Uhr von vier Beamten der Polizei und der Justiz in den großen Sitzungssaal des Landgerichtes Augsburg geführt wird, trägt er Handschellen und Fußfesseln. Seine Arme sind mit einem Bauchgurt am Körper fixiert, links und rechts von ihm haben zwei Beamte Platz genommen. Im Zuschauerraum sitzen noch einmal vier Polizisten – und zwei speziell ausgebildete Einsatztrainer aus Straubing. Die strikten Sicherheitsvorkehrungen haben einen besonderen Grund: Die Justiz stuft den 31-Jährigen als extrem gefährlich ein. Denn Sebastian S. könnte immer noch von Tötungsfantasien getrieben sein. So wie in der Nacht zum 15. Januar 2017, als er seiner ehemaligen Freundin in einer Wohnung in der Friedberger Straße mit einem Messer in den Hals stach. Jetzt ist der große, schlaksige Mann mit tätowiertem Gesicht erneut des Mordversuchs angeklagt – im Kaisheimer Gefängnis, wo er seine zehnjährige Haftstrafe absaß, hat er am im März 2023 einem Mithäftling wiederum in den Hals gestochen.

Der Kripo hatte er 2017 nach der Attacke auf seine schlafende Ex-Freundin erzählt, er habe sich vorgestellt, einen Menschen mit einem einzigen Messerstich so in die Halsschlagader zu treffen, dass "das Blut herausspritzt" und das Opfer vor seinen Augen in kurzer Zeit stirbt. Zum Glück verfehlte der Stich damals knapp die Hauptschlagader, die zur Tatzeit 22-jährige Frau überlebte verletzt. Das Schwurgericht verurteilte Sebastian S. im Januar 2018 wegen gefährlicher Körperverletzung und zwei Fällen der Brandstiftung zu zehn Jahren Haft. Einen Schuldspruch wegen eines Mordversuchs verneinte das Gericht, weil Sebastian S. freiwillig die Tat beendet hatte.

