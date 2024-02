Prozess in Augsburg

Schülerin gemobbt: Mann droht Kindern im Klassenchat

Mobbing-Opfer sind oft allein mit ihrem Kummer. In einem Augsburger Fall will ein Erwachsener einer betroffenen Schülerin helfen - doch seine Methoden bringen ihn vor Gericht.

Ein Mädchen wird an einer Augsburger Schule gemobbt. Ein Bekannter will helfen - und landet vor Gericht. Der Prozess liefert verstörende Einblicke in einen Schulalltag.

Von Peter Richter

Die Sprache klingt brutal und vulgär. "Du hältst besser mal dein scheiß Kanakenmaul. Ich gehe auf Nationalitäten, weil ich ein Nazi bin, du kleines Arschloch." Der Verfasser beschreibt weiter mit drastischen Worten, was er mit seinem Baseballschläger dem Kind alles antun will. Der Empfänger der Sprachnachricht ist nämlich ein Schüler, er geht in Augsburg in eine 7. Klasse. Da diese und eine weitere Drohung im Chat stehen, können Mitschüler sie auf ihrem Handy mitlesen. Der Fall landet vor Gericht.

Beim Verfasser der Drohungen, so fand die Polizei nach einer Strafanzeige der Eltern heraus, handelt es sich um einen 23 Jahre alten Mann, der jetzt vor Amtsrichterin Beate Christ auf der Anklagebank sitzt. Ein Rechtsradikaler? Zudem stellt sich die Frage, wie ein Erwachsener in eine Chatgruppe von Schülern kommt? Auch wenn die einstündige Verhandlung erwartungsgemäß mit der Verurteilung des Angeklagten endet, bietet der Prozess überraschende Einblicke in einen nicht sehr schönen Schulalltag.

