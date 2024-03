Prozess in Augsburg

16:30 Uhr

Schuldach brennt nach Dachdeckerarbeiten: Zwei Handwerker vor Gericht

Der Brand brach in der Berufsschule 6 in Augsburg aus.

Plus Nach Bauarbeiten am Dach der Berufsschule 6 in Augsburg kommt es zu einem Brand. Sind die Handwerker dafür zu bestrafen? Wie das Amtsgericht die Sache sieht.

Von Michael Siegel

120.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Feuer vergangenen September auf dem Dach der Berufsschule 6 in der Haunstetter Straße – strafrechtlich wird dieser Brand aber keine Folgen haben. Das Verfahren gegen zwei angeklagte Dachdecker einer Augsburger Firma wurde jetzt vor dem Amtsgericht wegen geringer Schuld eingestellt.

Nach Worten der Richterin sei nicht zweifelsfrei nachzuweisen, dass die Männer das Feuer fahrlässig verursacht haben, wie ihnen zur Last gelegt wurde. Die beiden Dachdecker hatten Strafbefehle in Höhe von 4500 Euro und 2000 Euro erhalten, gegen die sie Einspruch eingelegt hatten.

