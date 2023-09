Brand in Augsburger Berufsschule

Am Freitagabend hat es in einer Berufsschule im Augsburger Süden gebrannt. Die Gründe sind noch unklar. Der Verkehr wird umgeleitet.

Am Freitagabend hat sich in einer Berufsschule in der Haunstetter Straße im Augsburger Süden ein Brand entwickelt. Laut Angaben der Polizei wurden gegen 19 Uhr die Einsatzkräfte verständigt, die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei vermutet, dass der Brand in der Mensa der Schule entstanden ist. Da aktuell Schulferien sind, gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass sich niemand im Gebäude befand.

Die Brandursache ist am Freitagabend noch nicht bekannt. Der Straßenverkehr wird am Abend über die Werner-von-Siemens-Straße abgeleitet. (kimi)