Prozess in Augsburg

vor 17 Min.

Restaurant hinterzieht mit Software Steuern – gab es Hintermänner?

Plus Die Chefs eines Asia-Lokals in Augsburg sollen mit spezieller Software enorme Summen Steuern hinterzogen haben. Auch andere Gastronomen sind im Visier der Fahnder.

Von Jan Kandzora

Das Restaurant in Augsburg ist oft gut besucht. Es gibt asiatische Küche, viele Sitzplätze, ein bezahlbares Mittagsbüfett, anständiges Essen – eine Kombi, die offenbar zieht. Am 19. Mai 2019 allerdings kamen aus Sicht der Betreiber ungebetene Gäste ins Haus: Beamte der Steuerfahndung rückten mit einem Durchsuchungsbeschluss und einem Haftbefehl an, sie interessierten sich für Buchungsbelege, Menükarten, die Kassen. Ganz besonders für die Kassen. Denn die Ermittler hegten zu dem Zeitpunkt bereits einen Verdacht, der sich später erhärten sollte. Sie vermuteten, dass in dem Betrieb vieles nicht ganz sauber gelaufen sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

