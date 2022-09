Prozess in Augsburg

vor 32 Min.

Die Staatsanwaltschaft will zwei mutmaßliche Bankräuber vor Gericht bringen

Plus Die beiden Männer sollen Filialen der Stadtsparkasse Augsburg überfallen haben. Einer von ihnen lebte nach einem spektakulären Gefängnisausbruch fast 15 Jahre im Untergrund.

Von Jan Kandzora

In Filmen sind Bankräuber beliebte Protagonisten und der Bankraub als solcher ein gern aufgegriffenes Thema, sei es in "Bonnie und Clyde" oder in "Inside Man". Ist ja auch spannender als beispielsweise ein Betrüger, der den ganzen Tag in seinem Keller am PC hockt und mit falschen Shops im Internet Kasse macht. In der Realität kommt Bankraub allerdings kaum noch vor. Die Zahl der Bankfilialen sinkt; die Chance, in ihnen größere Beträge zu erbeuten, ist für die Kriminellen gering, der Aufwand dafür hoch. Die Wahrscheinlichkeit, gefasst zu werden, ist dagegen groß. In Augsburg werden sich bald aber wahrscheinlich zwei Bankräuber vor Gericht verantworten müssen. Beide hatten offenbar unabhängig voneinander dieselbe Filiale überfallen. Einer davon lebte fast 15 Jahre im Untergrund, der andere dagegen wurde schnell geschnappt.

