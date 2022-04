Vier Freunde vergewaltigen 15-Jährige auf einer Party: Das Urteil ist gefallen

Auf einer privaten Party in Augsburg sollen vier junge Männer eine 15-Jährige vergewaltigt haben. Nun standen sie vor Gericht. Wie es zu der Tat kam und wie das Urteil ausfiel.

Eine private Gartenparty unter Jugendlichen in Augsburg ist im August vergangenen Jahres in einer Gruppenvergewaltigung geendet. Das Opfer: ein 15 Jahre altes Mädchen aus dem Ostallgäu, das auf dem Fest zu Gast war. Die Vorwürfe gegen ihre vier Peiniger wiegen schwer. Die inzwischen 16 und 18-Jährigen, zwei Brüder und ihre Freunde, mussten sich am Donnerstag vor dem Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Richter Bernhard Kugler für ihre Taten verantworten. Seit jener Tatnacht saßen die Heranwachsenden, Schüler und Auszubildenden in Untersuchungshaft. Das Urteil fiel hinter verschlossenen Türen.

Aufgrund des Alters der Angeklagten war die Verhandlung nicht öffentlich. Zwei Brüder hatten an jenem Sommerabend Freundinnen und Freunde in das elterliche Haus in Augsburg eingeladen. Die Eltern, die sich nach Informationen unserer Redaktion zu der Zeit im Urlaub befanden, hatten ihren Kindern die Party wohl erlaubt. Die Beschuldigten, das betonten einst ihre Verteidiger Alexandra Gutmeyr, Michael Menzel, Hannes Maletzke und Ulrich Swoboda gegenüber unserer Redaktion, stammten aus einem gutbürgerlichen Umfeld. Sie alle kämen aus intakten Familien. Es handele sich um kein "Milieu im klassischen Sinne", hieß es.

Gruppenvergewaltigung in Augsburg: Viel Alkohol auf der Party

Die Polizei berichtete damals, dass auf der Party jede Menge Alkohol geflossen war. Auch das Mädchen, das mit einem der beiden Brüder eine Zeit lang eine Beziehung gehabt haben soll, hatte offenbar schon einiges getrunken. Zwei der vier Angeklagten sollen der 15-Jährigen nach Angaben des Gerichts weitere alkoholische Getränke eingeflößt haben. Die 15-Jährige war schließlich so betrunken, dass sie demnach nicht mehr ohne Unterstützung gehen konnte.

Die vier Heranwachsenden brachten die 15-Jährige, so die Anklage, in das Haus, legten sie auf einem Bett ab und zogen sie aus. Sie sei aufgrund des übermäßigen Konsums alkoholischer Getränke nicht mehr in der Lage gewesen, einen entgegenstehenden Willen zu bilden, heißt es im Juristendeutsch. Den jungen Burschen wurde vorgeworfen, im Laufe der Nacht an der Geschädigten nacheinander sexuelle Handlungen durchgeführt zu haben. Die Anklageschrift spricht von Geschlechtsverkehr in unterschiedlicher Form. Laut Anklage soll ein Beschuldigter zudem mehrere Videos und Fotos gemacht haben, auf denen sexuelle Handlungen am Opfer zu sehen sind. Nach Ende der sexuellen Handlungen sollen die vier die Jugendliche nackt in einem Raum zurückgelassen haben.

Prozess in Augsburg: So fiel das Urteil gegen die vier jungen Männer aus

Das Mädchen, das im Prozess von Opferanwältin Marion Zech in der Nebenklage vertreten wurde, erlitt durch die Handlungen Schmerzen, blaue Flecken an den Beinen sowie eine kleine blutende Verletzung an der Hand. Drei der Angeklagten wurden zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und ein Angeklagter zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Hintergrund der milderen Bestrafung des einen Angeklagten ist laut Gericht, dass dieser bereits frühzeitig im Verfahren ein Geständnis abgelegt und Angaben zur Tat gemacht hatte. Die Jugendstrafen wurden jeweils zur Bewährung ausgesetzt.

Dem Urteil von Richter Bernhard Kugler ging eine Verständigung unter sämtlichen Verfahrensbeteiligten voraus. Das Gericht berücksichtigte bei seinem Urteil insbesondere, dass sich alle Angeklagten vollumfänglich geständig zeigten, bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten waren und im Vorfeld der Hauptverhandlung bereits einen Täter-Opfer-Ausgleich durchgeführt hatten. So hatten demnach alle Angeklagten der Geschädigten bereits ein Schmerzensgeld in vierstelliger Höhe bezahlt. Zudem schlossen sie nach weiteren Angaben des Gerichts eine Vereinbarung mit dem Opfer ab, in der sie sich zur Zahlung sämtlicher Kosten verpflichteten, die sich als Folge der Tat darstellen, wie etwa Therapiekosten und Schmerzensgeld.

Vor dem Hintergrund der Geständnisse blieb der Geschädigten eine Aussage vor Gericht erspart. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, da diesem eine Verständigung vorausging.

