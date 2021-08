Vier Jugendliche sollen 15-Jährige auf Party vergewaltigt haben

Die jungen Männer aus Augsburg, alle im Alter zwischen 16 und 17 Jahren, sitzen in Untersuchungshaft. Sie sollen eine 15-Jährige vergewaltigt haben.

Ein 15-jähriges Mädchen soll bei einer Gartenparty in Augsburg von mehreren Jugendlichen vergewaltigt worden sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat bereits in der Nacht vom 6. auf den 7. August. Laut Polizei war offenbar jede Menge Alkohol im Spiel.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand feierten mehrere Jugendliche eine private Gartenparty in Augsburg, bei der auch die 15-Jährige aus dem Landkreis Oberallgäu zu Gast war. Wie die Polizei mitteilt, zog sich die 15-Jährige im Lauf der Nacht offenbar in die zum Garten gehörende Wohnung zurück. Sie sei zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich alkoholisiert gewesen und von anderen jugendlichen Partygästen offenbar zu weiterem Alkoholkonsum animiert worden. Nach aktuellem Stand sei die 15-Jährige aufgrund des starken Alkoholkonsums in einen, wie es die Polizei formuliert, "die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand" geraten. Diesen sollen vier Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren ausgenutzt sexuelle Handlungen an der Frau ausgeübt haben. Zu weiteren Details möchte sich die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit noch nicht äußern. "Wir sind erst am Anfang", so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

15-Jährige in Augsburg vergewaltigt: Jugendliche in Untersuchungshaft

Die 15-Jährige hat laut Polizei erst an Morgen des 7. August die Geschehnisse der Nacht realisiert und umgehend die Wohnung verlassen. Anschließend fuhr sie mit dem Zug nach Hause und begab sich in ärztliche Behandlung. So wurden die Ereignisse auch bei der örtlichen Polizeiinspektion bekannt. Die Beamten im Landkreis Oberallgäu leiteten die ersten Ermittlungen ein.

Diese führten schon kurz darauf zur Identifizierung eines 17-jährigen Tatverdächtigen aus Augsburg. Gegen ihn wurde durch die Staatsanwaltschaft Augsburg ein Durchsuchungsbeschluss und ein Haftbefehl erwirkt und am vergangenen Donnerstag vollzogen. Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei führten zu drei weiteren Tatverdächtigen aus Augsburg. Sie sind ebenfalls am vergangenen Donnerstag festgenommen worden. Ob die jungen Männer die Frau absichtlich betrunken machten, um sie danach zu vergewaltigen, ist laut Auskunft der Augsburger Staatsanwaltschaft bislang noch unklar. Die Tat, so ein Sprecher, sei und bleibe schlimm, egal vor welchem Hintergrund sie stattfand.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg erließ auch gegen die anderen drei Beteiligten Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts der Vergewaltigung. Alle Beschuldigten wurden der zuständigen Jugendermittlungsrichterin vorgeführt, die die Haftbefehle erließ beziehungsweise aufrechterhielt und in Vollzug setzte. Alle vier Tatverdächtigen wurden im Anschluss in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht und befinden sich dort in Untersuchungshaft. (nist)