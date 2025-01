Nach langen Debatten: Radweg in der Hermanstraße kommt dauerhaft

Die Stadt Augsburg wird den vor vier Jahren in einem mehrstufigen Verfahren testweise eingerichteten Fahrradweg in der Hermanstraße zur Dauerlösung machen. Das gilt nach einem Beschluss im Bauausschuss des Stadtrats am Donnerstag nun auch für das Stück unmittelbar vor der Kaiserhofkreuzung, das wegen möglicher Staus als heikelster Abschnitt galt. Über die Einrichtung des Radwegs war im Vorfeld lange debattiert worden.

