Betrüger ergaunern am Telefon rund 140.000 Euro von Senioren

Erneut haben Betrüger mit erfundenen Unfallgeschichten Geld im Wert von rund 140.000 Euro erbeutet. Eine Senioren rettet ein leerer Handy-Akku vor einem großen Schaden.

Erneut haben Betrüger am Telefon versucht, drei Senioren aus Augsburg, Aichach und Kissing mit erfundenen Unfallgeschichten Geld abzunehmen. In zwei Fällen waren die Täter erfolgreich und erbeuteten so rund 140.000 Euro.

In Aichach erhielt am Mittwoch eine 86-Jährige einen Anruf, ihr Enkel habe einen Verkehrsunfall verursacht, jetzt drohe ihm eine Gefängnisstrafe, die nur mit einer Kaution zu umgehen wäre. Wie die Polizei berichtet, war die Seniorin über mehrere Stunden massiv unter Druck gesetzt, bis sie letztendlich Geld und Wertgegenstände im Wert von rund 100.000 Euro an eine bislang Unbekannte übergab. Die Täter gingen dabei so geplant vor, dass durch deren Schilderung sogar die Tochter der Seniorin getäuscht wurde, die ebenfalls involviert war.

Seniorin sollte für Versicherung in Vorleistung gehen

In Kissing bemerkte eine 79-Jährige den Schwindel am Telefon ebenfalls zu spät. Bereits am Dienstag erhielt die Frau einen Anruf. Auch hier soll die Enkelin einen Verkehrsunfall verursacht haben, für dessen Schaden die Seniorin aufkommen müsse, bis die Versicherung zahlt. Die Frau übergab schließlich gut 20.000 Euro an einen bislang unbekannten Abholer.

Glück im Unglück hatte dagegen eine 85-Jährige. Die Augsburgerin wurde ebenfalls telefonisch über einen Unfall informiert, den ein Angehöriger verursacht haben soll. Auch sie sollte durch Zahlung von 40.000 Euro eine Inhaftierung verhindern und wurde entsprechend von den Tätern unter Druck gesetzt. Als die Seniorin auf dem Weg zur Bank war, um den geforderten Betrag abzuheben, wurde sie permanent von den Tätern am Telefon gehalten. Dabei versagte der Akku ihres Mobiltelefons und das Gespräch wurde unterbrochen. Glücklicherweise ergaben sich danach Zweifel und der Schwindel flog auf, ohne dass es zu einem Schaden kam.

Telefonbetrug: Polizei rät zur Vorsicht

Die Polizei rät Bürgerinnen und Bürgerinnen, derartige Anrufe sofort zu beenden, ohne Daten preiszugeben und Kontakt mit den angegebenen Angehörigen aufzunehmen, um den Sachverhalt zu klären. Niemals sollte Geld auf unbekannte Konten überwiesen oder Bargeld sowie Wertgegenstände an Fremde ausgehändigt werden. (nist)

Mehr Infos und Tipps zum Thema finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug