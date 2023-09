Region Augsburg

vor 26 Min.

Reaktionen auf Asylheim für 440 Männer: "Die Menschen machen sich große Sorgen"

Plus Im Augsburger Stadtteil Bärenkeller sorgt das geplante große Flüchtlingsheim für Aufregung. Auch andere Reaktionen fallen kritisch aus. OB Eva Weber fordert mehr Informationen.

Die Großstadt erscheint weit weg im Norden des Augsburger Stadtteils Bärenkeller. Hier dominieren Einfamilien- und Doppelhäuser. Die ruhigen Wohnstraßen enden an den Feldern. Bewohner haben nun aber die Sorge, dass es so ruhig nicht bleibt. Die Nachricht, dass nur wenige hundert Meter entfernt ein Hotel in eine Asylunterkunft für bis zu 440 Männer umgewandelt werden soll, hat sich schnell herumgesprochen. Michael Liegel wohnt hier, er ist Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Bärenkeller-Nord. Er wird von Siedlern angerufen und angesprochen. "Die Menschen machen sich große Sorgen um die öffentliche Sicherheit", sagt er. Liegel hat deshalb einen Brief an Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) geschrieben. Die Stadt Augsburg dürfe die Entscheidung des Landkreises - das Hotel liegt auf Gersthofer Flur - nicht einfach hinnehmen, fordert er. Die Siedler, schreibt er, seien "enttäuscht und stocksauer". Auch andere Reaktionen auf das geplante Asylheim fallen kritisch aus.

Das Hotel im Güterverkehrszentrum Augsburg, im Städtedreieck von Augsburg, Gersthofen und Neusäß gelegen, ist erst vor knapp einem Jahr eröffnet worden. Nun hat der Landkreis das gesamte Hotel angemietet, zunächst für sechs Monate. Sailer sagt, ihm bleibe keine Wahl - ansonsten hätte er Turnhallen und ein Schullandheim nutzen müssen. Die Hotelzimmer sollen laut Landkreis zuvor noch mit anderem, dem normalen Standard eines Asylheims entsprechendem Mobiliar ausgestattet werden, die Flüchtlinge sollen jeweils zu zweit in einem Zimmer wohnen. Mit der Polizei solle ein Sicherheitskonzept erarbeitet werden. Sailer übte massiv Kritik an der Flüchtlingspolitik von Bund und EU. Kritische Stimmen, sagte er, dürften nicht "reflexartig als ausländerfeindlich" abgetan werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen