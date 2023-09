Reaktionen auf Asylheim für 440 Männer: "Die Menschen machen sich große Sorgen"

Unglaublich.

Das Haus ist neu und kostetet Geld.

Hotel !

Jetzt werden die Möbel ausgeräumt und mit neuen bestückt.

Kostet das nix?

Möbel einlagern ? Da ist Platz?

Neue Möbel kosten auch!

Wahnsinn für was alles Geld raus geschmissen wird.

Unglaublich 50 M Sportbecken is kein Geld da!

Frech zu sagen man bringt die Leute in Turnhallen unter.

Himmel wir brauchen die Hallen für unseren Sport.

Geschweige das Theater mit den Wasserflächen.



Schlimm für die Menschen als Flüchtlinge. Es tut mir leid,…

Es ist traurig das Menschen in der heutigen Zeit flüchten müssen.

Es kann niemals enden, wenn alle Flüchten. Es müsste aufhören, das die Menschen aus ihrer Heimat flüchten.

Da sollten wir uns in der heutigen Zeit überlegen dort an zu setzen das es aufhört.

Familien werden somit auseinander gerissen.

Traurig!



Ja sie müssen irgendwo hin,..

Aber wo?





Ich bin mir sicher, das es Gebäude in Augsburg gibt, um Menschen unter zu bringen.



Wenn ich mir denke das Gebäude leer stehen und verrotten. So wie die Wallenreiter Turnmatten im alten Sportbad. Wurden da mal aus einer Turnhalle abgelegt und da liegen Sie noch.



Schwierige Situation immer allen gerecht zu werden.

Aber man sollte auch mal mehr auf einige Dinge näher eingehen.



Jeder schaufelt nur vor sich her,..



Jetzt ist es so, und ich hoffe, dass das Hotel noch danach benutzbar ist für Gäste, wenn die Flüchtlinge nicht mehr da sind.



Was ist das eigentlich für eine Unterkunft am Kobelweg?

Gibt es da keine Plätze mehr?

Ist ja nun auch seit Jahren schon mit Security vor dem Tor eine Unterkunft für Flüchtlinge.



Heißt immer vorübergehend und dann sind es Jahre.



Schlimm, schlimm das die Menschen flüchten müssen. Traurig.



Wahnsinn die Welt heute wo es vielen gut geht und manchen nur zu gut.

Grüße Susan









Man muss am kleinsten Punkt mal anfragen,..



Furchtbar für die Menschen,..





Antworten Melden