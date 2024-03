Augsburg

vor 16 Min.

Rotlichtmilieu in Augsburg: "Die Prostituierten werden immer jünger"

In Augsburg gibt es 24 legale Bordelle unterschiedlicher Größe. Das Ordnungsamt schätzt die Zahl der Prostituierten auf 350 bis 400.

Plus Die Pandemie trieb Prostituierte in die Illegalität, nun kehrt der Betrieb in Augsburgs Bordelle zurück. Eine Helferin im Milieu erzählt, was ihr Sorgen bereitet.

Von Ina Marks

Eine weinende Frau am Telefon – das erlebt Rodica Knab immer wieder. Dann lässt sie alles stehen und liegen und fährt zu dem Bordell, dem Laufhaus oder zu der Wohnung, eben wo sich die Betroffene gerade aufhält. Knab arbeitet in Augsburg für Solwodi, eine internationale Menschenrechts- und Frauenhilfsorganisation. Diese kümmert sich unter anderem um Frauen in der Prostitution. Wie viele im Stadtgebiet ihre Körper für Sex verkaufen, ist aufgrund der Dunkelziffer schwer zu sagen. Die Ordnungsbehörde geht derzeit von 350 bis 400 Prostituierten aus. Das Amt hat zuletzt eine Veränderung im Rotlichtmilieu festgestellt. Und Helferin Knab beobachtet bei den Frauen einen Wandel.

Sie nennen sich Laufhäuser, Sauna oder Erotik-Clubs und verfolgen alle das Ziel: mit Frauen, die sich prostituieren, Geld zu verdienen. 24 sogenannte offizielle Prostitutionsstätten gibt es in Augsburg. Das größte Bordell umfasst laut Ordnungsreferent Frank Pintsch 22 Zimmer, das kleinste zwei Zimmer. Seit 2022 seien keine neuen beantragt worden. Derzeit liege lediglich eine Anfrage für eine Prostitutionsstätte in einem Lechhauser Gewerbegebiet vor, die längere Zeit nicht in Betrieb gewesen sei und insofern nicht als neuer Standort betrachtet werden könne. Vor Corona hatte Augsburg noch drei Bordelle mehr. Die Pandemie mit ihren Beschränkungen wirkt auch hier nach, auch wenn der Betrieb wieder zunimmt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen