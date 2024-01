Augsburg

08:57 Uhr

"Geht um Menschenleben": Kliniken schlagen wegen Finanzlage Alarm

Plus Augsburgs Krankenhäuser sind in finanzielle Schieflage geraten. Die Verluste gehen teils in die Millionen, der Ton wird schärfer. Droht ein regionaler Domino-Effekt?

Von Max Kramer

An Drastik fehlt es dem Schreiben nicht, das vor Kurzem aus dem Raum Augsburg nach Berlin und in die Öffentlichkeit geschickt wurde. Von "Existenzbedrohung" und "akuter Unterfinanzierung" ist die Rede, die Gesundheit der Bevölkerung stehe auf dem Spiel, es gehe um Menschenleben. Die Adressaten des offenen Briefs waren Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Bundestagsabgeordnete, die Absender schwäbische Krankenhäuser – darunter mit einer Ausnahme auch alle Augsburger Kliniken. Ihre finanzielle Lage hat sich zuletzt deutlich verschärft, nahezu alle schreiben rote Zahlen – mit welchen Folgen?

Mit finanziellen Problemen sind alle Augsburger Krankenhäuser konfrontiert, Ausgangslagen und mögliche Folgen unterscheiden sich aber. Beispiel Stadtklinik im Diako: Das klassische Beleg-Krankenhaus zählt zu den kleineren – und hat keinen öffentlichen Träger hinter sich. "Uns fängt kein Steuerzahler auf", so formuliert es Jens Colditz, Rektor der Stadtklinik im Diako. "Freigemeinnützige" Träger, wie die Evangelische Diakonissenanstalt einer sei, könnten sich ebenso wie die privaten keine langfristigen Verluste leisten. Und so sei die aktuelle Situation – 2023 rechnet Colditz wie im Vorjahr mit einem Verlust im sechsstelligen Bereich – "durchaus herausfordernd". Grund zur Panik gebe es nicht, betont Colditz, in der Versorgungsqualität werde es keinesfalls zu Einschnitten kommen. Aufgrund positiver Belegzahlen gehe man 2024 von einem ausgeglichenen Ergebnis aus, 2025 rechne man wieder mit Überschüssen. All dies allerdings unter der Voraussetzung, dass die Politik ins Handeln komme.

