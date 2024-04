Schwäbischer Handelschef zu Karstadt-Aus: "Szenario Leerstand wäre fatal"

nun, in allen Artikeln zum Thema spricht man vom Eigentümer, Investor, neuen Plänen usw.



An keiner Stelle wurde bis dato genannt wer denn nun der tatsächliche Eigentümer der Immobilie ist? Sollte es so wie an anderen Standorten sein das die Immobilie einer Firma der insolventen Benko-Group gehört, dann könnte es mit einer Immobilienentwicklung dauern....!?



In anderen Veröffentlichungen zu diesem Thema wurden gerade die hohen Mieten als k.o.-Kriterium benannt. Da stellt sich mir wieder die Frage wie das Eigentümer-Konstrukt ist , wohin die Gelder fließen und wer hier welche Interessen hat - Folge der Spur des Geldes!





