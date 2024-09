„Genialer Schachzug“: Wie Augsburg sein hochwertiges Trinkwasser gewinnt

Wer im Augsburger Stadtwald Trinkwasser sehen will, der muss tief hinabschauen. 20 Meter ragen die modernen Brunnenschachte der Stadtwerke in den Boden. In der Tiefe schimmert es bläulich. Hier sammelt sich Augsburgs flüssiges Gold. Es wird hochgepumpt und über Übergabestationen in die Küchen und Bäder der Augsburgerinnen und Augsburger geleitet. „Wir sind stolz auf unser Trinkwasser“, sagt Florian Killer, neuer Geschäftsbereichsleiter Wasser der Stadtwerke. Von der günstigen Lage profitiert Augsburg auch in Zeiten des Klimawandels. Während andere bayerische Kommunen unter Wasserknappheit leiden, ist Augsburgs Wasserversorgung stabil. Lange Trockenphasen und zunehmende Starkregenereignisse stellen aber auch Augsburgs Wasserversorgung vor Herausforderungen.

„Dass man diesen Standort 1879 für das Wasserwerk gewählt hat, war ein genialer Schachzug“, sagt Killer vor dem imposanten Gebäude. „Davon profitieren wir bis heute.“ Am Eiskanal begann mit dem Bau des modernen Werks eine neue Ära der Trinkwasserversorgung. Über Jahrhunderte lieferte der Brunnenbach Trinkwasser für Augsburg. Das Wasser war jedoch nie gänzlich frei von Bakterien und sonstigen Verunreinigungen. Der Grundwasserstrom im Siebentischwald aber garantierte einwandfreie Qualität. Um diese zu wahren, kauften die Stadtwerke seit den 1980er-Jahren unter anderem Flächen von Landwirten hinzu. Heute ist das Wasserschutzgebiet 5000 Hektar groß. Die Stadtwerke versorgen von hier aus 380.000 Menschen in und um Augsburg. Niederschläge und der nie versiegende Grundwasserstrom decken den durchschnittlichen Tagesbedarf von 55.000 Kubikmetern. „Pro Verbraucher sind das 118 Liter am Tag“, erklärt Killer. „Etwas weniger als der Bundesdurchschnitt von 124 Litern.“ Die Augsburger sind sparsam.

Beständiger Grundwasserstrom aus dem Voralpenland fließt Richtung Augsburg

Die Sparsamkeit ist verdienstvoll, verglichen mit anderen Kommunen aber nicht dringlich. Grund ist das ausreichende Wasserdargebot in Augsburg. Neben dem versickernden Niederschlag besitzt Augsburg eine Ressource, die anderen Städten vorenthalten bleibt: Ein Grundwasserstrom, der aus dem Voralpenland Richtung Augsburg fließt. Auch über den Lech fließt Wasser hinzu. Das Flusswasser wird durch Kies- und Sandschichten gefiltert, sodass es in Trinkwasserqualität über die Brunnen im Wald hochgepumpt werden kann.

Florian Killer ist seit diesem Jahr Geschäftsführer der Wassersparte der Stadtwerke Augsburg.

Viele Jahrzehnte pumpten die Stadtwerke mithilfe von Quartärbrunnen das Wasser aus zehn Metern Tiefe an die Oberfläche. Hier habe eine Humus- und Kiesschicht das Wasser gefiltert, erklärt Killer. Mittlerweile setze man zunehmend auf Horizontalfilterbrunnen, die 20 Meter in die Tiefe reichten. Grund ist der Klimawandel. „Wir haben vermehrt lange Trockenperioden. Dabei entstehen Risse im oberen Bereich der Erdschicht. Wenn wir daraufhin einen starken Niederschlag haben, kann es sein, dass die ausgetrockneten Böden das Wasser nicht mehr filtern. Das könnte zu bakteriologischen Verunreinigungen führen.“ Hole man das Wasser hingegen aus tieferen Schichten, lägen weitere Sand- und Kiesschichten dazwischen, die nicht durch Risse durchzogen seien und das Wasser bei Starkniederschlag extrem gut filterten.

Im Augsburger Stadtwald gibt es insgesamt 66 Trinkwasserbrunnen

Insgesamt gibt es 66 Brunnen im Stadtwald. 60 Prozent des Wassers gewinne man aktuell bereits über Horizontalfilterbrunnen. „Wir bauen die Brunnenstandorte weiter aus“, sagt Killer. Im Herbst gehe ein neuer Horizontalfilterbrunnen in Betrieb. Einer koste etwa vier Millionen Euro, die Bauzeit liege bei eineinhalb bis zwei Jahren.

Nachdem das Wasser aus der Tiefe hochgepumpt worden ist, fließt es bei den Übergangsstationen, die über den Stadtwald verteilt sind, zusammen. Hier findet eine letzte Qualitätskontrolle statt. Alle chemischen Parameter würden online gemessen, erklärt Killer. Bakteriologische Parameter würden regelmäßig händisch entnommen und in einem Labor analysiert. „Von den Stationen fließt das Trinkwasser tagsüber direkt ins Augsburger Netz zu den Verbrauchern“, sagt Killer. Nachts und bei geringem Verbrauch werde das Wasser zur Speicherung in Hochbehältern in Leitershofen und Steppach geleitet. Am stärksten sei der Verbrauch in der Früh bis 9 Uhr, die Morgenspitze. In trockenen Sommern gebe es gegen 19 Uhr einen weiteren Höhepunkt. Zu dieser Uhrzeit wässern viele Hausbesitzer ihren Garten.

Der hohe Stellenwert, den reines Trinkwasser in Augsburg besitzt, freut Killer. Es habe eine Bewusstseinsveränderung für die Bedeutung sauberen, klaren Trinkwassers stattgefunden, sagt er. „Die Augsburger kennen ihren Stadtwald und schätzen, dass das Wasser von hier kommt.“ Auch aus nachhaltigen Gründen ist das Wasser aus der Leitung besser als Mineralwasser. Eine Schweizer Studie zeigt, dass Leitungswasser durch den Wegfall der Flaschenproduktion und von Transportwegen eine mehr als hundertfach geringere Umweltbelastung aufweist.