Sie helfen Bedürftigen in der Adventszeit

Besonders in der Adventszeit erleben gemeinnützige Vereine und Organisationen finanzielle Zuwendungen. Diese Spenden sind für die Empfänger oft von existenzieller Bedeutung. Folgende Einrichtungen wurden von Unternehmen und Vereinen aus dem Raum Augsburg bedacht:

● Der Bunte Kreis erhielt von der Blue Advisory GmbH 3000 Euro. Die Augsburger Unternehmensberatung hat in diesem Jahr beschlossen, auf Kundengeschenke zu Weihnachten zu verzichten und den dafür eingeplanten Etat chronisch kranken Kindern und deren Familien zukommen zu lassen.

Ulla Schmid und Johann Stecker (rechts) vom Förderverein Wärmestube nehmen die Spende über 5000 Euro von René Gerbert (Dachser SE) entgegen. Foto: Michael Gilg , Dachser SE

● Dem Förderverein Wärmestube wurden in diesem Jahr mehrere Spenden zuteil. Die Firma Dachser SE aus Gersthofen spendete 5000 Euro, um den Betrieb eines Zeltes, in dem sich obdachlose Menschen tagsüber aufwärmen können, sicherzustellen. Die Herrenbach Apotheke stiftete 1000 Packungen Vitamin-C-Pulver, mit dem die Vitaminversorgung von Bedürftigen gewährleistet werden soll. Der Rotary Club Nördliches Lechtal Gersthofen spendete einen Teil seiner Einnahmen vom Verkauf des diesjährigen rotarischen Kalenders und konnte so dem Förderverein Wärmestube 2500 Euro zukommen lassen. Von dieser Geldspende werden unter anderem die Waren zur Befüllung der alljährlichen Weihnachtstüten für Bedürftige angeschafft. Auch die Kleiderkammer der Wärmestube wurde aus Spendengeldern mit Klamotten in Übergrößen bestückt. Der Wert der angeschafften Kleidungsstücke beträgt in etwa 2000 Euro.

● Die Tafel Augsburg wurde vom Dehner Hilfsfonds mit insgesamt 2500 Euro unterstützt. Die Tafeln verzeichnen seit der Corona-Pandemie einen Anstieg der regelmäßigen Besucher von rund 40 Prozent. In etwa ein Drittel aller Bedürftigen, die von den Tafeln in Deutschland versorgt werden, sind Kinder und Jugendliche.

● Im Nachgang an die verheerende Flutkatastrophe im vergangenen Sommer haben die Lechwerke (LEW) jeweils 12.500 Euro an das Deutsche Rote Kreuz sowie das Technische Hilfswerk gespendet. Die Gelder werden eingesetzt, um weitere Schäden der Flutkatastrophe zu beheben und Betroffene zu unterstützen. (kajoh)