vor 32 Min.

Augsburger Aigner quält sich im Eiswasser für Olympia

Hannes Aigner war bereits für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 qualifiziert. Dann folgten Corona und die Verschiebung auf 2021. Wie der Athlet mit dieser Situation umgeht.

Von Andrea Bogenreuther

Es ist ein trüber Wintermorgen am Augsburger Eiskanal. Die Temperaturen liegen im Minusbereich. Über Nacht hat es geschneit, Bäume und Sträucher sind mit einer Frostschicht überzogen, die Wege an manchen Stellen vereist, an anderen matschig. Das Wasser ist eiskalt, ohne Neopren-Kleidung und Handschuhe, im Fachjargon „Paddelpfötchen“ genannt, geht es nicht. Es gäbe sicher optimalere Bedingungen für einen Slalomkanuten, der sich gerade auf die Olympischen Spiele vorbereitet. Doch Hannes Aigner stört das nicht.

Sechsmal die Woche, teils zweimal am Tag auf dem Wasser, trainiert der Athlet des Augsburger Kajak Vereins (AKV). Nicht auf dem olympischen Eiskanal, der im Winter sowieso nicht ausreichend Wasser führt, sondern auf der Jugendstrecke. Hier sind die Slalomstangen gehängt, hier feilt Aigner an Technik, Athletik, Koordination und Präzision im Bewegungsablauf.

Als Kaderathlet darf Hannes Aigner trotz Lockdown trainieren

Als Mitglied des A-Kaders darf der Augsburger wie seine Kaderkollegen trotz Lockdowns unter Beachtung der Hygieneregeln weitertrainieren. Den widrigen Witterungsbedingungen trotzen die Kanuten mit der geschulten Disziplin eines Leistungssportlers. Ihre Hoffnung, die eher unkomfortablen Wintermonate noch ein wenig abzukürzen, scheint sich zu erfüllen. „Im Februar können wir wohl doch zweieinhalb bis drei Wochen zum Warmwasser-Trainingslager nach La Réunion ins französische Überseegebiet fliegen. Dieser Plan ist relativ konkret“, berichtet Aigner.

La Réunion liegt im Indischen Ozean, rund 760 Kilometer östlich von Madagaskar, fast 10.000 Kilometer entfernt vom Mutterland Frankreich, weshalb die Insel aber auch zur Europäischen Union zählt. Dort gibt es derzeit kaum Covid- 19-Beschränkungen und die schon länger ausgebaute Kanuslalomstrecke ist vergleichbar mit Markkleeberg oder Cardiff. Ideale Bedingungen für das deutsche Team um Chef- Bundestrainer Klaus Pohlen.

Die Insel habe sich bisher nicht als Trainingszentrum etabliert, weil die Fluganbindung für europäische Sportler nicht so ideal ist, erzählt Aigner. „In diesem Jahr ist es aber die einzige Option, die man hat, weil sich Aufenthalte wie bisher in Australien oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit der vorgeschriebenen zweiwöchigen Quarantäne nicht lohnen. Mit der Familie zu Hause wäre das ein zu großes Risiko, dass man dann irgendwo festsitzt. Und es kann auch schnell teuer werden“, sagt Aigner.

Während er sich der Trainingsgruppe nach La Réunion anschließen will, hat sich sein Kaderkollege Sideris Tasiadis (Kanu Schwaben Augsburg) dagegen entschieden. Canadierfahrer Tasiadis steht noch nicht im Olympia-Aufgebot, kann sich bei der Europameisterschaft in London im Mai aber noch für Tokio qualifizieren.

Strecke auf dem Eiskanal wird für die Weltmeisterschaft 2022 umgebaut

Trotz der Baustelle auf der Olympiaanlage am Eiskanal, die gerade für die Kanuslalom-Weltmeisterschaft 2022 umgebaut wird, fühlen sich die Augsburger Kader-Athleten auf ihrer Heimatanlage nicht behindert. „Vom Umbau haben wir eher im Sommer was gemerkt, weil die Olympiastrecke doch eine ziemliche Baustelle war. Im Winter sind wir sowieso immer auf der Jugendstrecke unterwegs“, berichtet Aigner. Er ist zufrieden mit seinen Trainingseinheiten. „Insgesamt kann ich nicht meckern, denn momentan ist hier wesentlich weniger los als die Jahre zuvor, weil eben nur die Kadersportler auf dem Kanal unterwegs sein dürfen.“

Im Kraftraum des Kanuleistungszentrums sei er dann nicht mehr ganz so flexibel. Da gebe es vorgeschriebene Zeiten fürs Einzeltraining, damit die Infektionsschutzmaßnahmen dort entsprechend umgesetzt werden können. Und sie scheinen zu greifen. Seines Wissens sei man bisher im Leistungszentrum von Corona-Fällen verschont geblieben.

Chronologie der Corona-Pandemie 2020 in Eilmeldungen 1 / 27 Zurück Vorwärts Mehr als 600 Eilmeldungen hat die Deutsche Presse-Agentur bis Dezember 2020 allein zum Corona-Virus gesendet. Die Überschriften dokumentieren die Zeitspanne von den ersten Hinweisen auf eine Ausbreitung der Viruserkrankung bis zu den jüngsten Erfolgen bei der Impfstoffentwicklung . Ein Überblick:

Januar 22.1. WHO ruft wegen Virus in China vorerst keine "internationale Notlage" aus 24.1. Zwei Fälle der neuen Lungenkrankheit in Frankreich nachgewiesen 28.1. E rster Coronavirus-Fall in Deutschland bestätigt 30.1. Coronavirus in China: WHO erklärt internationale Notlage

Februar 15.2. Frankreich meldet ersten Coronavirus-Todesfall in Europa 22.2. Italien will mit Coronavirus betroffene Städte abriegeln 29.2. Erster Coronavirus-Todesfall in den USA

März 9.3. Coronavirus: Landrat meldet ersten Todesfall in Deutschland 11.3. WHO bezeichnet Verbreitung des neuen Coronavirus als Pandemie 12.3. USA erlassen wegen Coronavirus 30-tägigen Einreisestopp aus Europa 12.3. CDU verschiebt Parteitag wegen Corona-Krise

12.3. Merkel: Wegen Coronavirus auf Sozialkontakte weitgehend verzichten 12.3. Bund und Länder: Ab Montag alle planbaren Operationen verschieben 13.3. UEFA stoppt vorerst Spielbetrieb im Fußball-Europapokal 13.3. NRW schließt nächste Woche alle Schulen (plus 14 weitere Eilmeldungen zu Schulschließungen in anderen Bundesländern)

13.3. DFL: Fußball-Bundesliga stellt Spielbetrieb vorerst ein 13.3. Trump ruft wegen Coronavirus nationalen Notstand aus 16.3. Regierung schlägt Schließung von Läden vor - Supermärkte aber offen 17.3. Maas startet Rückholaktion für im Ausland festsitzende Deutsche

17.3. Bundesregierung spricht weltweite Reisewarnung aus 17.3. Fußball-EM wegen Coronavirus um ein Jahr verschoben 17.3. Nur noch EU-Bürger sollen nach Deutschland reisen dürfen 18.3. Österreich kontrolliert ab Mitternacht Grenze zu Deutschland

19.3. Coronavirus-Pandemie: Italien meldet mehr Tote als China 21.3. Mietern soll in Krise nicht gekündigt werden dürfen 22.3. Bund und Länder wollen Restaurants unverzüglich schließen

24.3. IOC bestätigt: Olympia in Tokio wird verschoben 25.3. Historisches Hilfspaket in Corona-Krise beschlossen 27.3. Corona-Pandemie: Italien meldet fast 1000 Tote an einem Tag

April 2.4. Weltweit mehr als eine Million nachgewiesene Coronavirus-Infektionen 6.4. Kreise: Zwei Wochen Quarantäne bei Rückkehr nach Deutschland 6.4. Corona-Infektion: Britischer Premierminister auf Intensivstation 15.4. Bund will Öffnung von Geschäften bis 800 Quadratmeter ermöglichen

15.4. Schulstart in Deutschland schrittweise ab 4. Mai geplant 17.4. Spahn: Ausbruch ist beherrschbar geworden 21.4. Saison in Handball-Bundesliga abgebrochen 22.4. Erste klinische Studie zu Corona-Impfstoff in Deutschland zugelassen

23.4. Merkel: Länder in Corona-Krise teils zu forsch 28.4. Nun bundesweite Maskenpflicht auch im Einzelhandel 30.4. Betriebe melden für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit an

Mai 5.5. Wirtschaftsminister der Länder wollen Gastronomieöffnung ab 9. Mai 6.5. Bund will Öffnung aller Geschäfte in Corona-Krise erlauben 6.5. Politik erlaubt Geisterspiele der Fußball-Bundesliga ab Mitte Mai

13.5. Bundesregierung beschließt Lockerung der Grenzkontrollen 15.5. Deutsche Wirtschaft bricht in der Corona-Krise ein 26.5. Bund und Länder einig: Kontaktbeschränkungen bis 29. Juni

Juni 9.6. Deutscher Export bricht im April um mehr als 30 Prozent ein 16.6. Offizielle Corona-Warn-App steht zum Download bereit 17.6. Großveranstaltungen werden mit Ausnahmen bis Ende Oktober verboten 17.6. Schulen sollen nach Sommerferien wieder komplett öffnen können

23.6. Zahlreiche Einschränkungen nach Corona-Ausbruch bei Tönnies 25.6. EU-Kommission genehmigt Rettungspaket für Lufthansa 29.6. Bundestag beschließt Mehrwertsteuersenkung und Familienbonus

Juli 3.7. Arznei Remdesivir erhält europäische Zulassung für Covid-19 7.7. Brasiliens Präsident Bolsonaro mit Coronavirus infiziert 22.7. Corona-Tests bei Einreise aus Risikogebieten sollen Pflicht werden 30.7. Deutsche Konjunktur bricht dramatisch ein 30.7. Historischer Konjunktureinbruch in den USA wegen Corona-Krise

August 11.8. Putin: Russland lässt Impfstoff gegen Coronavirus zu 14.8. Reisewarnung des Auswärtigen Amts für fast ganz Spanien samt Mallorca 27.8. Bund und Länder: Großveranstaltungen bis Ende des Jahres verboten

September 29.9. Feiern in öffentlichen Räumen auf 50 Teilnehmer beschränkt 30.9. Neue Corona-Risikogebiete in elf europäischen Ländern

Oktober 2.10. US-Präsident Trump und First Lady positiv auf Coronavirus getestet 7.10. Länder: Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten 8.10. Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigen sprunghaft auf über 4000 14.10. Beschluss: Sperrstunde um 23 Uhr für Gastronomie in Corona-Hotspots

14.10. Bund und Länder wollen striktere Kontaktbeschränkungen in Hotspots 14.10. Frankreich führt Gesundheitsnotstand wieder ein 15.10. RKI meldet Rekordwert bei Corona-Neuinfektionen in Deutschland 21.10. Gesundheitsminister Spahn positiv auf Corona getestet

26.10. CDU-Spitze verschiebt Parteitag zur Vorsitzendenwahl ins nächste Jahr 28.10. Bund und Länder: Beginn von Kontaktbeschränkungen am 2. November 28.10. Bund und Länder wollen Gastronomiebetriebe vorübergehend schließen

November 2.11. Teil-Lockdown startet: Öffentliches Leben wird heruntergefahren 9.11. Biontech veröffentlicht vielversprechende Daten zu Corona-Impfstoff 16.11. Auch US-Konzern Moderna legt positive Daten zu Corona-Impfstoff vor 16.11. Bund und Länder appellieren: Keine privaten Feiern mehr

18.11. Bundestag beschließt Änderungen beim Infektionsschutzgesetz 25.11. Private Zusammenkünfte werden auf fünf Personen begrenzt 25.11. Bund und Länder lockern Kontaktbeschränkungen für Weihnachten 30.11. Moderna will Zulassung für Corona-Impfstoff in EU beantragen

Dezember 1.12. Biontech und Pfizer beantragen EU-Zulassung für Corona-Impfstoff 2.12. Biontech und Pfizer: Großbritannien lässt Corona-Impfstoff zu 2.12. Bund und Länder: Teil-Lockdown wird bis in den Januar verlängert 9.12. Verfassungsschutz Baden-Württemberg beobachtet "Querdenken"-Bewegung

12.12. Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer erhält US-Notfallzulassung 13.12. Bund und Länder beschließen harten Lockdown ab dem 16. Dezember 13.12. Bund und Länder beschließen Versammlungsverbot an Silvester 13.12. Möglichst keine Schul- und Kita-Besuche ab Mittwoch bis 10. Januar 13.12. Bund erhöht Corona-Finanzhilfen für Unternehmen

19.12. Corona-Impfstoff von Moderna erhält Notfallzulassung in den USA 21.12. EMA empfiehlt erste Zulassung eines Corona-Impfstoffs in der EU 21.12. EU-Kommission genehmigt Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer 22.12. Bayern führt Corona-Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten ein (dpa)

Kein Spitzenathlet möchte sich sehenden Auges der Gefahr einer Covid-19-Infektion aussetzen. Schon gar nicht, wenn er einen Start bei den Olympischen Spielen vor Augen hat. „Ich will nicht rausfinden, wie schlimm es wirklich ist. Ich kenne Athleten, die von einem ziemlichen Rückschlag berichten. Das will ich nicht am eigenen Leib erfahren. Ich bin schon sehr vorsichtig, was soziale Kontakte angeht“, sagt Aigner. Er müsste sich ja nicht einmal selbst anstecken, schon allein eine mögliche Quarantäne würde ihn als Spitzensportler extrem zurückwerfen. „Schon zwei Wochen Trainingsausfall würden wehtun, eine längere Krankheit umso mehr“, betont Aigner.

Aigner hat schon an zwei Olympischen Spielen teilgenommen

An zwei Olympischen Spielen hat der 31-Jährige bereits teilgenommen. 2012 holte er im Kajak Einer der Männer in London Bronze, 2016 fuhr er bei den Spielen in Rio de Janeiro, Brasilien, mit Platz vier knapp am Podium vorbei. Sein größter sportlicher Erfolg war bisher der Gewinn des Weltmeistertitels 2018. Diese Olympia-Vorbereitung ist selbst für einen Routinier wie ihn ungewöhnlich. Die Verschiebung der Spiele in Tokio auf 2021 sei anfangs mental schwierig gewesen. „Es dauert alles ein Jahr länger und bedeutet damit auch ein Jahr länger eine Quälerei.“

Aigner gesteht, dass bei ihm nach der Olympia-Verschiebung mitunter nicht mehr „ganz so viel Trainingsehrgeiz da war wie in einem unmittelbaren Olympiajahr“. Doch nach einer kleinen Pause im November laufe es im Wintertraining sehr gut. Er sagt schmunzelnd: „Ich habe hohe Trainingsumfänge. Und ich bin froh, dass ich mich weiter quälen kann.“

Glaubt er daran, dass die Olympischen Spiele vom 23. Juli bis 8. August wirklich stattfinden werden? „Eigentlich schon. Es wird sicher eine andere Atmosphäre sein als bei meinen bisherigen Spielen. Trotz der ganz anderen Umsetzung wird es sicher trotzdem ein aufregendes Erlebnis werden.“ Schade sei es natürlich für diejenigen, die zum ersten oder einzigen Mal die Spiele erleben. „Ich habe mich auch auf etwas anderes gefreut, aber es werden auf alle Fälle Spiele sein, an die man sich erinnern wird“, sagt Aigner mit unerschütterlichem Optimismus.

