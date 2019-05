vor 6 Min.

Der Bayernliga-Traum

Türkspor fehlt ein Punkt zur Relegation. Trainerfrage bleibt offen

Von Wolfgang Langner

Ein Punkt aus zwei Spielen – das sollte zu schaffen sein. Dieser Zähler würde dazu berechtigen, den Aufstieg in die Fußball-Bayernliga anzugehen. Zumindest hätte Türkspor Augsburg dann die Relegation erreicht. Am Samstag (14 Uhr) gegen den TSV Gilching soll dieses Etappenziel erreicht werden. Für den Verein wäre die Bayernliga ein finanzielles Abenteuer. „Wir müssten schon schauen, dass wir neue Sponsoren gewinnen. Allerdings ist jetzt der Unterschied zwischen der Landesliga und der Bayernliga auch nicht so groß“, sagt Abteilungsleiter Adem Gürbüz. Ein Verzicht käme für ihn nicht infrage: „Dafür spielen wir Fußball. Damit wir es so weit nach oben schaffen, wie es geht.“ Danach sah es am Anfang der Saison überhaupt nicht aus.

Türkspor war lange in der zweiten Hälfte der Tabelle zu finden und hatte nach sieben Spieltagen nur sieben Zähler auf dem Konto. Anschließend trat Herbert Wiest als Trainer zurück. Serdar Dayat, der Proficoach aus der Türkei, übernahm und startete eine tolle Serie. Doch er bekam ein Angebot von Fenerbahce Istanbul als Jugendkoordinator. Für ihn kam der ehemalige Löwen-Profi Manfred Bender. Allerdings könnte auch er den Verein verlassen, wenn eine Anfrage eines höherklassigeren Klubs kommt.

Darüber macht sich Gürbüz aber noch keine Gedanken: „Wir fokussieren uns jetzt auf das nächste Punktspiel und hoffen, dass wir an diesem Samstag alles fixmachen. Mögliche Gegner gibt es mehrere. Schwaben Augsburg wird es nicht sein. Die Mannschaft von Sören Dreßler konnte zuletzt durch einen 4:2-Sieg beim FC Unterföhring den Klassenerhalt festzurren. „Da bin ich auch froh. Gegen Schwaben wollen wir lieber in der Liga spielen“, lacht Gürbüz.

Sofern Türkspor den einen Punkt holt, muss der Verein gegen den Tabellenvierzehnten der Bayernliga antreten. Derzeit wäre das der 1. FC Sonthofen. Allerdings könnte auch der FC Ismaning oder die SpVgg Hankofen am Ende der Saison Platz 14 einnehmen.

Themen Folgen