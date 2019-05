00:04 Uhr

„Der Traum geht weiter“

Türkspor Augsburg spielt am Mittwoch in der Relegation gegen Sonthofen

Die Teilnahme an der Aufstiegs-Relegation zur Bayernliga stand zwar schon vorher fest, trotzdem hat Fußball-Landesligist Türkspor Augsburg zum Saisonfinale noch einmal die Kräfte spielen lassen. Obwohl das Trainergespann Servet Bozdag und Manfred Bender seine Spitzenkräfte schonte, untermauerten die Augsburger mit einem 3:1 (1:1)-Sieg beim SC Olching ihre Ansprüche auf den Aufstieg und zeigten, dass sie bereit sind für die Entscheidungsspiele. Seit der Auslosung am Samstag steht auch fest, wer ihr Gegner sein wird: der Tabellen-14. der Bayernliga Süd, der 1. FC Sonthofen. Ihn empfängt Türkspor am Mittwoch um 18.30 Uhr auf der Sportanlage Haunstetten zum Hinspiel. Das Rückspiel findet schon drei Tage später, am Samstag, 25. Mai, um 17 Uhr im Allgäu statt.

„Sonthofen ist eine starke Mannschaft, die sich mittlerweile in der Bayernliga etabliert hat, auch wenn es diese Saison nicht so gut gelaufen ist“, sagt Türkspor-Abteilungsleiter Adem Gürbüz. Bange ist ihm trotzdem nicht: „Wir sind optimistisch, denn unsere Mannschaft ist top vorbereitet und will den Aufstieg unbedingt schaffen. Es wird entscheidend sein, welche Mannschaft das bessere Gesamtpaket hat. Wer besser agiert und bessere Nerven hat.“

Für seinen Verein wäre es das erste Mal, dass er den Sprung in die fünfthöchste deutsche Liga schafft. „Der Traum geht weiter“, sagt Gürbüz deshalb mit Blick auf die beiden Relegationsspiele. Und erhofft sich besonders zum Heimspiel am Mittwoch reichlich Unterstützung durch die heimischen Fans. „Wir wollen das Spiel gewinnen und werden dafür unsere elf Besten auf den Platz schicken.“ (klan)

Türkspor Augsburg Brunner, Kurt, Schmid, Wurm, Kurt, Moyengo Somy (79. Ayverdi), Heikenwälder, Armstrong (80. Sauer), Arik, Baydemir (61. Can), Kocakahya Tore 0:1 Arik (21.), 1:1 Obermeier (23.), 1:2 Arik (77.), 1:3 Kocakahya (79. Foulelfmeter) Zuschauer 100

